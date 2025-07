O lugar de Fred Vasseur tornou-se tópico de discussão após relatos da mídia italiana de que a Ferrari estava considerando uma mudança devido ao início ruim na temporada de 2025. O CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, esteve com a equipe no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 do último fim de semana e deu a entender que houve conversas em Silverstone sobre o futuro de Vasseur.

Em entrevista à Sky Italia, Vigna disse: "Adoro vir aqui e ver a equipe unida. As pessoas sempre fazem a diferença, é muito importante estar com elas. As equipes crescem com as dificuldades. A união faz a força e é isso que a Ferrari tem. Posso sentir esse senso de unidade aqui."

"O futuro de Vasseur? Ele ainda é o chefe da nossa equipe. Estamos em julho e estamos conversando. Acabamos de almoçar juntos...", continuou.

Apesar dos rumores de que Vasseur poderia assinar um novo contrato com a Ferrari, o chefe de equipe se recusou a responder a perguntas sobre seu futuro após a corrida. Questionado sobre as conversas com o CEO da Ferrari, Vasseur simplesmente falou que "não tinha nada a acrescentar".

