Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

Jim Farley diz sentir o apoio a Mekies dentro da Red Bull

Lydia Mee Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

O CEO da Ford, Jim Farley, comentou sobre a mudança na direção da Red Bull Racing antes da chegada oficial da marca americana na Fórmula 1 em 2026 com a Red Bull-Ford Powertrains, elogiando o novo chefe de equipe, Laurent Mekies.

Leia também:

Quando a Honda anunciou sua saída da F1 no fim de 2021, a Red Bull tomou a decisão de seguir seu caminho próprio, tornando-se uma fornecedora de motores, com o ousado projeto da Red Bull Powertrains, trazendo posteriormente a Ford a bordo como parceira para essa nova fase, que se iniciará em 2026.

Junto com a mudança no fornecimento de motores, a Red Bull também passou recentemente por uma importante mudança em sua direção. Em julho, foi anunciada a demissão imediata de Christian Horner da chefia da equipe e do cargo de CEO da Red Bull Racing e da Red Bull Powertrains, com Mekies assumindo o comando do time austríaco.

Embora o motivo da saída de Horner da equipe após 20 anos não tenha sido confirmado oficialmente, ela ocorreu após uma enxurrada de saídas de alto nível, incluindo Adrian Newey e Jonathan Wheatley, e uma luta interna pelo poder, tanto de Horner contra Helmut Marko como também dos lados austríaco e tailandês da marca de bebidas energéticas.

"Oh, eu acho que é ótimo. Posso sentir isso aqui. Vim para cá porque acredito muito que, como líder, é preciso entender as coisas com os olhos e os ouvidos. E posso ver claramente o impacto que Laurent teve na estabilidade da equipe", explicou Farley à Sky Sports F1. "Ele é uma pessoa técnica, o que é o correto para 2026. Ele é absolutamente a pessoa certa. Nós o apoiamos totalmente, e eu posso sentir isso aqui".

A equipe de Milton Keynes comemorou sua primeira vitória desde que Mekies assumiu o cargo no último fim de semana, no GP da Itália, quando Max Verstappen deu um show de domínio em Monza. Mekies permaneceu modesto após a vitória, afirmando que sua contribuição para a vitória foi "zero".

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing

Laurent Mekies, diretor de equipe da Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"A resposta é muito fácil, o nível de contribuição é zero e também não estou brincando, são 1500 pessoas trabalhando para tornar esse carro mais rápido", explicou o francês à mídia em Monza. "Portanto, são os acréscimos desses talentos que tornam o carro mais rápido, que fazem as centenas e os milhares e disponibilizam o conjunto de opções e os novos componentes, portanto, a resposta curta é zero".

A Red Bull está atualmente em quarto lugar na classificação dos construtores com 239 pontos, 378 atrás da líder McLaren.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Lydia Mee Fórmula 1 Laurent Mekies Red Bull Racing
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Verstappen conquista licença para correr de GT3 em Nurburgring: "Fico feliz que tenha dado tudo certo"

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda

F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda

Fórmula 1
GP da Itália
F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda
F1: Mekies comenta possível retorno de Ricciardo ao paddock com a "família Red Bull"

F1: Mekies comenta possível retorno de Ricciardo ao paddock com a "família Red Bull"

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Mekies comenta possível retorno de Ricciardo ao paddock com a "família Red Bull"
F1: Ex-Ferrari sugere que dupla Hamilton-Verstappen na Scuderia "seria sensacional"

F1: Ex-Ferrari sugere que dupla Hamilton-Verstappen na Scuderia "seria sensacional"

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ex-Ferrari sugere que dupla Hamilton-Verstappen na Scuderia "seria sensacional"
Mais de
Laurent Mekies
F1: Entenda como 'nova filosofia' da Red Bull foi responsável pela vitória de Verstappen em Monza

F1: Entenda como 'nova filosofia' da Red Bull foi responsável pela vitória de Verstappen em Monza

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Entenda como 'nova filosofia' da Red Bull foi responsável pela vitória de Verstappen em Monza
F1: Marko exalta Red Bull após vitória de Verstappen em Monza e elogia Mekies, substituto de Horner no comando da equipe

F1: Marko exalta Red Bull após vitória de Verstappen em Monza e elogia Mekies, substituto de Horner no comando da equipe

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Marko exalta Red Bull após vitória de Verstappen em Monza e elogia Mekies, substituto de Horner no comando da equipe
F1 - Red Bull: Performance no GP da Holanda confirma que 'tropeço' de equipe na Hungria foi exceção

F1 - Red Bull: Performance no GP da Holanda confirma que 'tropeço' de equipe na Hungria foi exceção

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Red Bull: Performance no GP da Holanda confirma que 'tropeço' de equipe na Hungria foi exceção
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
Verstappen completa treinamento obrigatório e obtém a licença para correr em Nurburgring Nordschleife

Verstappen completa treinamento obrigatório e obtém a licença para correr em Nurburgring Nordschleife

Fórmula 1
Verstappen completa treinamento obrigatório e obtém a licença para correr em Nurburgring Nordschleife
F1: Verstappen visita fábrica de motores da Red Bull e é atualizado sobre projetos de 2026

F1: Verstappen visita fábrica de motores da Red Bull e é atualizado sobre projetos de 2026

Fórmula 1
F1: Verstappen visita fábrica de motores da Red Bull e é atualizado sobre projetos de 2026
F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália

F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália

Últimas notícias

F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?

F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"
MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint

MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint

MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint
Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

FE Fórmula E
Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros