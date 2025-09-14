O CEO da Ford, Jim Farley, comentou sobre a mudança na direção da Red Bull Racing antes da chegada oficial da marca americana na Fórmula 1 em 2026 com a Red Bull-Ford Powertrains, elogiando o novo chefe de equipe, Laurent Mekies.

Quando a Honda anunciou sua saída da F1 no fim de 2021, a Red Bull tomou a decisão de seguir seu caminho próprio, tornando-se uma fornecedora de motores, com o ousado projeto da Red Bull Powertrains, trazendo posteriormente a Ford a bordo como parceira para essa nova fase, que se iniciará em 2026.

Junto com a mudança no fornecimento de motores, a Red Bull também passou recentemente por uma importante mudança em sua direção. Em julho, foi anunciada a demissão imediata de Christian Horner da chefia da equipe e do cargo de CEO da Red Bull Racing e da Red Bull Powertrains, com Mekies assumindo o comando do time austríaco.

Embora o motivo da saída de Horner da equipe após 20 anos não tenha sido confirmado oficialmente, ela ocorreu após uma enxurrada de saídas de alto nível, incluindo Adrian Newey e Jonathan Wheatley, e uma luta interna pelo poder, tanto de Horner contra Helmut Marko como também dos lados austríaco e tailandês da marca de bebidas energéticas.

"Oh, eu acho que é ótimo. Posso sentir isso aqui. Vim para cá porque acredito muito que, como líder, é preciso entender as coisas com os olhos e os ouvidos. E posso ver claramente o impacto que Laurent teve na estabilidade da equipe", explicou Farley à Sky Sports F1. "Ele é uma pessoa técnica, o que é o correto para 2026. Ele é absolutamente a pessoa certa. Nós o apoiamos totalmente, e eu posso sentir isso aqui".

A equipe de Milton Keynes comemorou sua primeira vitória desde que Mekies assumiu o cargo no último fim de semana, no GP da Itália, quando Max Verstappen deu um show de domínio em Monza. Mekies permaneceu modesto após a vitória, afirmando que sua contribuição para a vitória foi "zero".

Laurent Mekies, diretor de equipe da Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"A resposta é muito fácil, o nível de contribuição é zero e também não estou brincando, são 1500 pessoas trabalhando para tornar esse carro mais rápido", explicou o francês à mídia em Monza. "Portanto, são os acréscimos desses talentos que tornam o carro mais rápido, que fazem as centenas e os milhares e disponibilizam o conjunto de opções e os novos componentes, portanto, a resposta curta é zero".

A Red Bull está atualmente em quarto lugar na classificação dos construtores com 239 pontos, 378 atrás da líder McLaren.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!