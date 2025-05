Zak Brown, CEO da McLaren, afirmou que a Alpine usou um 'truque sujo' para manter Oscar Piastri na equipe de Fórmula 1 em 2022, mas que a escuderia de Enstone cometeu um erro grave na negociação com o ex-membro da academia de pilotos francesa.

Como já é conhecido, a jornada de Oscar Piastri até a McLaren foi bastante turbulenta, pois ele teve o apoio da Alpine por muitos anos e os franceses o ajudaram a chegar na categoria máxima do automobilismo. No entanto, o ex-chefe de equipe Otmar Szafnauer não fez um bom trabalho ao negociar o contrato do jovem talento.

Piastri tornou-se uma transferência gratuita graças a um descuido, e a McLaren aproveitou a chance para levar o australiano para o guarda-chuva papaia. A situação complexa era que a Alpine tinha uma escolha difícil entre Alonso e Piastri.

Mais tarde, Alonso, cansado de ficar esperando por um novo contrato, aceitou o convite da Aston Martin. A Alpine foi rápida em anunciar a contratação de Piastri, que foi anunciada ao mundo. No entanto, o australiano indicou que não começará a próxima temporada com a equipe.

"Eles nem sequer perguntaram a ele", disse Brown ao Mail Sport. "Eles emitiram a declaração como se fosse um negócio fechado. Usaram isso para intimidá-lo a fazer o que queriam".

No final da tarde, Piastri publicou uma declaração nas mídias sociais dizendo que a Alpine havia feito a publicação sem o seu consentimento e acrescentou que não estava sob contrato com a equipe.

"Entendo que a Alpine F1 emitiu um comunicado à imprensa no final desta tarde sem o meu consentimento, afirmando que eu vou correr para eles no próximo ano. Isso é um erro e eu não assinei um contrato com a Alpine para 2023. Não vou correr pela Alpine no próximo ano".

O caso desencadeou uma batalha jurídica pública entre as equipes, que acabou sendo resolvida pelo comitê de reconhecimento de contratos da FIA. Após uma audiência de dois dias, a Federação decidiu a favor da McLaren, confirmou seu contrato com Piastri e ordenou que a Alpine pagasse os custos legais da disputa.

"Oscar estava muito presente em nossos pensamentos", continuou Brown, explicando as circunstâncias que envolveram a transferência do piloto. "Estávamos em contato com Mark Webber, que o gerenciava na época e agora".

"No entanto, Lando era um assassino para nós", continuou Brown. "Por isso, arriscar-se com outro piloto jovem e novo era um risco que podíamos correr. As estrelas se alinharam".

