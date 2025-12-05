Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"

Zak Brown deixou claro que as regras papaia podem mudar neste último fim de semana, já que Norris e Piastri estão na disputa pelo título

Lydia Mee
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris e Oscar Piastri chegam a Abu Dhabi ainda na briga pelo título de 2025 da Fórmula 1. Os pilotos da McLaren vivem momentos diferentes, mas, matematicamente, têm chances de se tornarem campeões. Com isso, a equipe de Woking, segundo Zak Brown, já começou a repensar as ideias das regras papaia.

Leia também:

Até o fim de semana no Catar, a McLaren seguia defendendo que não iria escolher nenhum de seus pilotos e não usaria de ordens de equipe para privilegiar um ou o outro. No entanto, com a ameaça de Max Verstappen crescendo, Brown deixou claro que, se a oportunidade de Norris ou Piastri se tornar campeão acontecer e precisar de uma intervenção, a equipe o fará.

A McLaren manteve suas 'regras papaia' durante toda a temporada, permitindo que ambos os pilotos corressem livremente, com a única condição de que se mantivessem limpos na pista. Embora isso tenha sido elogiado pelos fãs no início da temporada, pois resultou em algumas batalhas emocionantes, à medida que o campeonato avançava, a abordagem passou a ser muito criticada.

Ao falarem sobre a situação das ordens de equipe durante a coletiva de imprensa dos pilotos em Abu Dhabi, Norris e Piastri explicaram que a possibilidade de pedir a um ao outro para passar para o outro lado não havia sido discutida dentro da equipe. Mas Brown disse agora à Sky Sports F1 que seria tolice não aplicar as ordens de equipe se apenas um dos pilotos estiver na disputa durante a corrida.

"Sim, é claro. Somos realistas. Queremos vencer o campeonato de pilotos", disse ele quando perguntado se a equipe pediria a Piastri para abrir para Norris se ele não estivesse mais na disputa.

"Estamos chegando ao fim de semana sabendo que ambos têm oportunidades iguais, embora haja obviamente uma diferença de pontos. Não se sabe como será a classificação, a confiabilidade, mas se chegarmos à corrida e ficar bem claro que um tem chance e o outro não, faremos o possível para vencer o campeonato de pilotos. Seria uma loucura não fazer isso".

Zak Brown, McLaren

Zak Brown, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Queremos ganhar o campeonato de pilotos. Então, vamos ver como a corrida vai se desenrolar, mas não vamos deixar de ganhar o campeonato porque estamos tentando proteger um terceiro e um quarto ou um sexto e um sétimo, ou qualquer que seja a situação".

Ele acrescentou, "É um esporte de equipe, certo? Então, estamos tentando vencer o campeonato de construtores como uma equipe e estamos tentando vencer o campeonato de pilotos como uma equipe".

"Sei que isso parece um pouco estranho, mas se um deles não puder vencer, eles querem que o outro vença. E é isso que a equipe quer. E eles são jogadores de equipe e já vimos isso no ano passado, certo?"

"Vocês viram isso no sprint no Brasil e acho que no Catar. Portanto, não acho que seja incomum em qualquer esporte que os companheiros de equipe façam sacrifícios uns pelos outros para dar à equipe o que eles querem".

O chefe da McLaren, Andrea Stella, também discutiu a abordagem da equipe após o GP do Catar, onde a equipe tomou a decisão errada para ambos os carros.

"Acho que, seja qual for a decisão que tomarmos em termos de usar a colaboração de nossos pilotos, teremos de seguir alguns de nossos princípios fundamentais, que são a base de nossa abordagem", disse ele.

"Queremos ser justos com nossos pilotos, queremos correr com integridade e queremos correr de uma forma que não surpreenda nossos pilotos. Portanto, entre agora e Abu Dhabi, haverá mais conversas com Lando e Oscar".

"Confirmaremos nossa abordagem de corrida, mas certamente o que posso dizer é que, se qualquer um dos pilotos estiver em condições de buscar o título, respeitaremos isso e não haverá nenhuma decisão que exclua o outro piloto quando ele estiver em condições de vencer".

"Portanto, veremos qual será o cenário, mas definitivamente o que posso dizer é que haverá conversas e uma maneira de correr que seja unida entre a equipe e os pilotos, como sempre fizemos".

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Filtros