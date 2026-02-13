F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026
Cartola norte-americano manifestou otimismo com o time de Woking, mas mantém pés no chão quanto às chances de título da escuderia inglesa neste ano, jogando a pressão para estruturas rivais
Zak Brown, CEO da McLaren, apontou a Mercedes como favorita aos títulos da Fórmula 1 em 2026, ano em que a categoria máxima do automobilismo mundial inaugura uma nova era de regulamentos técnicos.
O dirigente norte-americano, porém, também destaca a Red Bull como uma força para o campeonato deste ano, classificando a escuderia anglo-austríaca como uma "surpresa agradável", já que eram esperadas dificuldades para o time de Milton Keynes no início de sua parceria de motores com a Ford.
“O [antigo] motor da Red Bull (Honda, agora na Aston Martin) era muito potente. Foi uma agradável surpresa para todos. Eu preferia que eles fossem menos competitivos, mas fiquei impressionado com o trabalho que fizeram. Eles deram muitas voltas e parecem bastante competitivos", disse o CEO da equipe de Woking.
Brown, no entanto, afirmou que "se fosse apostar hoje, diria que a Mercedes parece ser a favorita, mas ainda há muito a ser feito”. A montadora germânica também impulsiona a McLaren, que é cliente de unidades de potência das Flechas de Prata.
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026
MotoGP - Martín na Yamaha, Acosta na Ducati e mais: entenda o cenário do mercado de pilotos da classe rainha
F1: Verstappen afirma que Mercedes está "escondendo o jogo"
F1 - Red Bull descarta 'favoritismo' dado pelos rivais: "Vemos claramente três equipes à frente"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários