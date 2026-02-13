Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

Cartola norte-americano manifestou otimismo com o time de Woking, mas mantém pés no chão quanto às chances de título da escuderia inglesa neste ano, jogando a pressão para estruturas rivais

Ömer Efe Kılıçarslan
Editado:
“Ignorante”: Zak Brown rebate político após críticas à McLaren

Zak Brown, CEO da McLaren, apontou a Mercedes como favorita aos títulos da Fórmula 1 em 2026, ano em que a categoria máxima do automobilismo mundial inaugura uma nova era de regulamentos técnicos.

O dirigente norte-americano, porém, também destaca a Red Bull como uma força para o campeonato deste ano, classificando a escuderia anglo-austríaca como uma "surpresa agradável", já que eram esperadas dificuldades para o time de Milton Keynes no início de sua parceria de motores com a Ford.

“O [antigo] motor da Red Bull (Honda, agora na Aston Martin) era muito potente. Foi uma agradável surpresa para todos. Eu preferia que eles fossem menos competitivos, mas fiquei impressionado com o trabalho que fizeram. Eles deram muitas voltas e parecem bastante competitivos", disse o CEO da equipe de Woking.

Brown, no entanto, afirmou que "se fosse apostar hoje, diria que a Mercedes parece ser a favorita, mas ainda há muito a ser feito”. A montadora germânica também impulsiona a McLaren, que é cliente de unidades de potência das Flechas de Prata.

