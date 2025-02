Em 2025, a Fórmula 1 terá seis estreantes, entre eles, Liam Lawson e Andrea Kimi Antonelli, que estarão usando as cores da Red Bull e Mercedes. Para o CEO da McLaren, Zak Brown, essas serão as maiores fraquezas das equipes.

Embora o CEO da equipe de Woking acredite que os pilotos podem se tornar uma força para seus respectivos times, na estreia, eles devem ser um 'peso', já que estão se adaptando ao novo ambiente.

Enquanto Lawson tem 11 largadas em GPs, Antonelli só completou duas sessões de treinos livres pela Mercedes - em uma delas, em Monza, ele não conseguiu completar mais de 10 minutos antes de bater no muro.

Para Brown, as quatro equipes que terminaram no topo em 2024 - McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes - chegam com força novamente e os italianos podem contar com o talento de Lewis Hamilton ao lado de Charles Leclerc.

"Definitivamente antecipando que Lewis [Hamilton] será um candidato ao campeonato [de pilotos]", disse segundo o RacingNews365. "Acho que nós e a Ferrari terminamos o ano passado [sem] nada entre nós. Acho que isso vai continuar".

"A Mercedes estava muito perto, e ainda assim venceu quatro ou cinco corridas. Então eu os coloquei lá".

"E, claro, a Red Bull: super forte no primeiro semestre do ano, um pouco menos forte no meio do ano, e então terminou muito forte. Então, não acho que haverá nada entre eles com essas quatro equipes".

Logo depois desses comentários, Brown explicou o motivo pelo qual as duas equipes podem enfrentar alguns problemas antes de conseguirem dar a volta por cima.

"Obviamente, Kimi sendo um novato, Liam sendo, digamos assim, inexperiente, em vez de um novato, acho que, do ponto de vista dos construtores, provavelmente será um desafio maior em 24 corridas"

"Eles inevitavelmente terão alguns fins de semana de estreia, se você preferir. Mas acho que ambos são pilotos extremamente rápidos e espero que ambos ganhem corridas".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Getty Images

