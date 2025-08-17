Lando Norris e Oscar Piastri são os principais nomes na disputa pelo título da Fórmula 1 de 2025. Dificilmente a disputa caíra no 'colo' de outros pilotos e a McLaren precisa encontrar uma maneira saudável e positiva de lidar com a situação interna, por isso, segundo Zak Brown, eles têm mantido a transparência entre eles.

O americano confirmou que, para evitar um conflito entre os dois pilotos, eles mantêm total transparência e garantem que as atualizações sejam igualmente compartilhadas.

Até o momento, a batalha de Norris e Piastri pelo campeonato só resultou em um acidente que acabou com a corrida, quando o britânico tentou uma ultrapassagem frustrada no companheiro no GP do Canadá, forçando-o a se retirar da corrida. Além disso, a dupla conseguiu se manter relativamente limpa na pista enquanto corria.

"É tudo uma questão de transparência, de ser justo, de ser equitativo", explicou ele no podcast em Como os líderes lideram com David Novak. "Quando temos atualizações no carro e só podemos dar a um piloto para uma corrida porque dois não estão prontos, dizemos a eles o motivo. Não deixamos que eles descubram lendo: 'Ah, ele tem uma asa dianteira nova, eu não'".

"Então, nós lhes damos a justificativa. Mantemos os resultados. 'Ei, da próxima vez teremos um novo desenvolvimento'. Ou se estivermos em uma posição em que um piloto recebe o benefício e o outro não, mantemos a pontuação".

No momento da pausa de verão da F1, há apenas nove pontos separando os pilotos da McLaren, com Piastri liderando a classificação com 284 pontos. Brown está confiante de que a intensa rivalidade na pista não resultará em nenhuma tensão fora dela.

"Eles são bons rapazes", acrescentou Brown. "Temos muita sorte. Definitivamente, temos a melhor formação de pilotos, o que ficou provado agora que eles não são apenas dois dos pilotos mais rápidos do mundo, eles são realmente bons rapazes, são muito competitivos e respeitosos".

Zak Brown, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Eles foram bem educados. Então, tiremos o chapéu para os pais, pois a maioria das coisas volta para os pais em algum momento para todos nós. Então, é só os manter por perto, divertir-se e garantir que os problemas sejam resolvidos".

"Já vi pilotos se enfrentando no passado. Portanto, acho que temos uma boa noção de quando há um pouco de tensão na sala. Eu realmente digo que não houve [nenhuma tensão]. E vai ficar mais difícil, porque parece que nossos dois pilotos vão disputar o campeonato e os outros não estão muito longe, então não acho que sejam apenas eles dois".

"Mas se tudo correr de acordo com eles, será [apenas os dois]. Geralmente terminam em lágrimas, mas não é o nosso caso e não temos medo disso. Nós conversamos sobre isso. Não é o elefante na sala".

