Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar
F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli

F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli
Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília

Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília
F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?

F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?
F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato

F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato
Fórmula 1 GP do Catar

F1: CEO da McLaren nega que equipe tenha cogitado priorizar Norris na reta final de 2025

Zak Brown explicou o comentário feito por Piastri de que "houve uma breve discussão"

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Lando Norris lidera o campeonato de Fórmula 1 com 22 pontos de vantagem sobre Oscar Piastri após a sprint do GP do Catar. O britânico tem sido superior ao companheiro de equipe desde seu abandono na Holanda após as férias, porém, a McLaren tomou a decisão de deixar os dois pilotos resolverem tudo na pista até a última volta em Abu Dhabi.

Leia também:

Depois da corrida em São Paulo e a desclassificação dupla em Las Vegas, faltando apenas duas corridas no calendário, a possibilidade da equipe de Woking priorizar Norris ressurgiu, inclusive, com Piastri dizendo que houve uma "breve discussão, mas a resposta é não".

No entanto, Zak Brown, em entrevista à Sky Sports negou que a equipe tenha sequer cogitado a ideia de priorizar o Lando, mesmo que ele seja o líder do campeonato.

"É bem fácil [gerenciar dois pilotos brigando pelo título], porque não há muito o que gerenciar. É só deixar eles correrem".

"Eu vi aqueles comentários [do Piastri], não vi a entrevista. Na verdade, nós não discutimos fazer nada diferente de deixar os dois correrem. Então, não sei se essa citação em particular foi tirada de contexto ou qual era a pergunta, mas os meninos têm liberdade para competir em corridas desde a Austrália. Eles estão livres para correr agora. Como mencionei, há três pilotos diferentes que podem liderar este campeonato após este fim de semana, portanto, como você pode fazer algo além de continuar deixando-os correr?"

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"
Próximo artigo F1: Verstappen vence GP do Catar e decisão do título de 2025 fica para Abu Dhabi; Bortoleto é 13º

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Bortoleto usou corrida "chata" no Catar para testar habilidades

F1: Bortoleto usou corrida "chata" no Catar para testar habilidades

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto usou corrida "chata" no Catar para testar habilidades
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

Últimas notícias

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros