F1: CEO da McLaren nega que equipe tenha cogitado priorizar Norris na reta final de 2025
Zak Brown explicou o comentário feito por Piastri de que "houve uma breve discussão"
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Lando Norris lidera o campeonato de Fórmula 1 com 22 pontos de vantagem sobre Oscar Piastri após a sprint do GP do Catar. O britânico tem sido superior ao companheiro de equipe desde seu abandono na Holanda após as férias, porém, a McLaren tomou a decisão de deixar os dois pilotos resolverem tudo na pista até a última volta em Abu Dhabi.
Depois da corrida em São Paulo e a desclassificação dupla em Las Vegas, faltando apenas duas corridas no calendário, a possibilidade da equipe de Woking priorizar Norris ressurgiu, inclusive, com Piastri dizendo que houve uma "breve discussão, mas a resposta é não".
No entanto, Zak Brown, em entrevista à Sky Sports negou que a equipe tenha sequer cogitado a ideia de priorizar o Lando, mesmo que ele seja o líder do campeonato.
"É bem fácil [gerenciar dois pilotos brigando pelo título], porque não há muito o que gerenciar. É só deixar eles correrem".
"Eu vi aqueles comentários [do Piastri], não vi a entrevista. Na verdade, nós não discutimos fazer nada diferente de deixar os dois correrem. Então, não sei se essa citação em particular foi tirada de contexto ou qual era a pergunta, mas os meninos têm liberdade para competir em corridas desde a Austrália. Eles estão livres para correr agora. Como mencionei, há três pilotos diferentes que podem liderar este campeonato após este fim de semana, portanto, como você pode fazer algo além de continuar deixando-os correr?"
