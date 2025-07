Com duas corridas até a pausa de meio de temporada da Fórmula 1, o destino de Max Verstappen para 2026 é incerto, com rumores de uma possível ida do tetracampeão para a Mercedes. Para o CEO da McLaren, Zak Brown, a perspectiva do holandês na equipe de Brackley é "um pouco assustadora".

"É um pouco assustador", explicou Brown à ESPN, indicando um potencial de crescimento da equipe anglo-alemã. "Acho que a Mercedes está claramente em uma trajetória ascendente, a Red Bull claramente não está no momento, e Max é incrivelmente talentoso. Então, Max em uma Mercedes... é uma concorrência muito séria".

Mesmo com tal possibilidade, o CEO da McLaren afirmou que está feliz com a dupla de Oscar Piastri e Lando Norris: "Não, eu não poderia estar mais feliz com nossa formação de pilotos. Eu disse isso desde o primeiro dia: acho que temos a melhor equipe de pilotos da F1. Acho que, sentado aqui agora, seria difícil argumentar que isso não é verdade do ponto de vista estatístico".

"E por causa de suas personalidades e do talento que demonstram dentro e fora da pista, eu não trocaria nossos dois pilotos por nenhum outro no grid", concluiu.

