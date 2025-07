Há algo a ser dito sobre como Zak Brown é capaz de orquestrar com sucesso toda uma organização de várias categorias. Como CEO da McLaren Racing, ele é o responsável final por todas as equipes sob o guarda-chuva papaia. Desde a Fórmula 1 e a Fórmula Indy até o Campeonato Mundial de Endurance (WEC), Brown tem grandes esperanças para seu império automobilístico. Em conversa com TSN, , ele explica como consegue mantê-lo operando em um nível vencedor de campeonatos.

O segredo é a delegação de funções - ser capaz de "entrar e sair rapidamente" e, ao mesmo tempo, garantir que ele tenha as pessoas certas nos lugares certos.

"O equilíbrio não é um dos meus pontos fortes", disse ele. "Eu simplesmente vou em frente. Felizmente, a maneira como eu organizei a McLaren Racing é que há - o desempenho de cada equipe de corrida é algo para o qual eu ajudo a contribuir, em última análise, é minha responsabilidade, mas esse é o trabalho de Tony [Kanaan, brasileiro chefe de equipe na Indy], de Andrea Stella [na F1], de James Barclay no Campeonato Mundial de Endurance".

"Então, acho que a maneira de fazer isso é cada equipe ser mais ou menos independente, ter sua própria equipe".

Brown conseguiu criar estruturas que não requerem microgerenciamento. Cada uma de suas equipes tem sua própria estrutura de liderança que permite um certo nível de autonomia, possibilitando que ele se concentre em seus pontos fortes. A experiência comercial do CEO trouxe uma riqueza de parcerias para suas equipes, com a organização desfrutando de um balanço saudável desde a última vez que teve prejuízo em 2022.

Zak Brown, McLaren Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

"Eu entro e saio rapidamente, seja em uma corrida de Fórmula 1 ou de Fórmula Indy. Muito disso está no lado da mídia, muito disso está no lado da parceria corporativa e em ficar perto das equipes, mas também saber quando ficar fora do caminho delas".

A McLaren Racing possui um portfólio de patrocínio substancial, incluindo empresas como Mastercard, Google Chrome e Jack Daniel's. Essas parcerias com grandes marcas exigem um toque pessoal de Brown, que não conseguiria cumprir essas responsabilidades se não pudesse delegar a seus líderes de equipe de confiança.

Sua experiência como fundador da JMI, a maior agência de marketing de esportes a motor do mundo, tem sido inestimável. Mas o fato de ser uma pessoa sociável foi igualmente necessário.

"Acho que sou bom em colocar as melhores pessoas em suas funções - pressionando-as muito, dando-lhes feedback constante, mas deixando-as fazer seu trabalho", disse ele ao Motorsport.com. "Trata-se de obter o melhor deles e conduzir o ritmo da organização.

"Somos imensamente leais uns aos outros, mas discordamos uns dos outros e é muito construtivo saber que muitas pessoas me criticam".

O CEO americano agora busca seu próximo alvo: "Nosso objetivo final é vencer a Indy 500, vencer o campeonato da IndyCar, vencer o campeonato de construtores da Fórmula 1, vencer o campeonato de pilotos da Fórmula 1, vencer Le Mans e vencer o Campeonato Mundial de Endurance, e depois fazer isso novamente".

