F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Há muitos rumores de que Max Verstappen pode deixar a Red Bull antes do fim de seu contrato em 2028 e migrar para outra equipe de Fórmula 1 ou até mesmo para outra categoria. Não é segredo que a equipe de Milton Keynes planeja impedir que isso aconteça.

Ao longo de 2025, Verstappen se manteve em silêncio por bastante tempo antes de confirmar que continuaria na Red Bull na próxima temporada. Porém, para Oliver Mintzlaff, não há nenhuma preocupação com uma "cláusula" que permita a saída do tetracampeão.

Em entrevista ao De Telegraaf, o CEO da Red Bull destacou que o que realmente importa para o piloto é perceber que toda a equipe está trabalhando no mesmo sentido. Enquanto todos estiverem focados no sucesso, Max seguirá contente.

"O importante é dizer que não tenho receio de nenhuma cláusula de desempenho no contrato dele. O mais importante para um atleta é ver que todos na equipe estão dando o máximo por ele. E acho que Max está impressionado com os resultados e o clima da equipe neste ano".

"É claro que Max sempre quer vencer e ter o melhor carro possível, mas nós também. Enquanto Max sentir que estamos trabalhando para isso e fazendo tudo o que podemos, acho que ele permanecerá leal. Ele também vê o quanto investimos em nosso próprio motor".

"Não se esqueça que somos uma marca de bebidas energéticas e que passo único é esse. Sinto que há enorme apreço e lealdade de ambos os lados. Não tenho dúvidas de que Max Verstappen encerrará sua carreira na Red Bull".

Na próxima temporada, a Red Bull não usará mais motores fornecidos pela Honda. As novas unidades de potência estão sendo produzidas na Red Bull Powertrains em parceria com a Ford. Esse será um passo importante, mas também pode mudar completamente a ordem de equipes.

Para Mintzlaff, as dificuldades com os motores não são uma verdadeira preocupação, já que todas as equipes enfrentam os mesmos desafios. O CEO da Red Bull está tranquilo em esperar até todos os carros estarem na pista.

