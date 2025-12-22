CEO de projetos da Red Bull GmbH, Oliver Mintzlaff revelou detalhes da saída de Christian Horner da equipe de Fórmula 1, afirmando que, embora o britânico tivesse um "ótimo histórico" com a estrutura de Milton Keynes, eles não podiam "continuar confiando no passado".

Em 09 de julho deste ano, a Red Bull surpreendeu o paddock, ao anunciar a saída imediata de Horner do cargo de chefe e CEO da equipe de F1, sendo substituído após 20 anos à frente do time de Milton Keynes por Laurent Mekies, da Racing Bulls.

Ao longo de 20 anos sob o comando de Horner, a Red Bull conquistou seis Mundiais de Construtores e mais oito de pilotos, sendo quatro com Sebastian Vettel e quatro com Max Verstappen. Mas os últimos anos foram marcados também por controvérsias, como as alegações de má conduta e comportamento inadequado, denunciados por uma ex-funcionária.

Agora, em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, Mintzlaff revelou os bastidores por trás desta decisão.

"Não diria que foi um risco, porque apoiamos 100% esta medida. Sabíamos que tínhamos que fazer alguma coisa. Não sou um chefe que contrata e demite, uma pessoa que demite pessoas sem motivos. Christian tem um ótimo histórico com a equipe e obteve muito sucesso. Todos aqui, inclusive eu, apreciam o que ele fez. Mas isso também é parte de integrar uma organização profissional".

"Não se pode continuar confiando no passado, e sentimos que era hora de virar a página e começar um novo capítulo. Não foi uma decisão fácil, mas também não nos precipitamos".

Mintzlaff também respondeu aos recentes comentários de Helmut Marko sobre Horner. O austríaco afirmou que o ex-chefe fez "tudo o que podia para assumir o controle da empresa" após a morte de Dietrich Mateschitz e que Max Verstappen teria sido campeão em 2025 se Horner tivesse saído antes.

"Essas palavras sobre Christian são de responsabilidade de Helmut", disse Mintzlaff. "Não posso dizer nada negativo sobre Christian. Simplesmente porque ele significou muito para a Red Bull. Mas sempre chega um momento em que as coisas não estão indo bem e então, como empresa, você tem que tomar uma decisão".

"Você vai dar mais tempo a alguém ou é hora de um novo líder? Achamos que era hora de mudar. Não concordo com as declarações de Helmut. Sim, é lógico que as coisas mudem em uma organização. Talvez Marko também tenha mudado com o passar dos anos. Acho normal que nem tudo seja igual ao que era há cinco anos. Christian e Helmut trabalharam juntos de forma maravilhosa durante anos, desde o início em 2005, portanto, estamos falando de mais de duas décadas".

"Dê-me alguns exemplos de outras grandes organizações esportivas em que a diretoria permaneceu a mesma por tanto tempo. Portanto, você pode ver de forma muito negativa o fato de os dois terem saído agora. Mas eu diria que é único o fato de eles estarem aqui juntos há tanto tempo e terem alcançado tanto. Às vezes, você só precisa de uma mudança para agitar as coisas".

