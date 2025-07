Charles Leclerc prestou homenagem ao seu amigo íntimo e 'padrinho' no automobilismo, Jules Bianchi, no dia que marca dez anos de sua morte. O piloto francês faleceu tragicamente em 17 de julho de 2015, nove meses depois de sofrer ferimentos graves durante um acidente no GP do Japão de 2014 de Fórmula 1.

O piloto da Marussia colidiu com um guindaste no circuito de Suzuka em condições extremas de chuva. Depois de ser transportado para o hospital, ele foi colocado em um coma induzido. Sua família anunciou sua morte nove meses depois, com apenas 25 anos de idade.

Leclerc se aproximou de Bianchi quando ele se tornou amigo do irmão mais velho de Charles, Lorenzo. O monegasco da Ferrari contou algumas de suas primeiras lembranças com o francês para o F1.com.

"As primeiras lembranças que tenho de Jules não são de Jules, o piloto, mas sim de Jules, a pessoa, pois eu o vi muito mais como um ser humano do que como um piloto. Passamos muito tempo juntos enquanto crescíamos e nossas famílias eram e ainda são extremamente próximas. Meu irmão mais velho e ele eram melhores amigos, então ele estava sempre por perto".

Ele acrescentou: "Tenho algumas histórias daquela época, como o primeiro filme de terror que assisti, na verdade, foi com Jules. Ele não sabia que eu estava fingindo estar dormindo. Ele estava tentando se certificar de que eu estava dormindo porque ele queria assistir ao filme com meu irmão mais velho!"

O oito vezes vencedor de GPs aproveitou a oportunidade para elogiar e compartilhar uma visão sobre o caráter de Bianchi.

"Jules era uma pessoa genuinamente legal. Ele era muito engraçado e tinha seus momentos de loucura quando você o conhecia muito bem. Ele estava sempre feliz em ajudar e muito feliz em se divertir também".

Algumas das "lembranças mais especiais" que Leclerc tem com seu 'padrinho' incluem quando eles aproveitavam a pista de kart que o pai de Bianchi administrava.

"Normalmente, os karts de aluguel são para adultos, mas o pai dele administrava a pista e, obviamente, nos deixava fazer coisas que talvez não nos fossem permitidas", continuou.

"Eu o admirava, então correr com ele, com meu irmão mais velho, com seu irmão mais novo e com muitos outros pilotos profissionais de kart na época era incrível".

"Nós nos divertíamos muito. Ficávamos juntos e esperávamos que a pista de kart fechasse para o público para podermos entrar. Depois, ficávamos loucos na pista por horas e horas. Essas são provavelmente as lembranças mais especiais que tenho".

"Jules era a pessoa mais competitiva que já conheci e sinto que tenho essa competitividade em mim por causa de Jules. Quando estávamos fazendo algumas corridas de kart, havia essa competitividade, mas também nas coisas mais estúpidas que fazíamos em casa, havia exatamente a mesma competitividade. Ele ficava muito frustrado quando perdia alguma coisa!"

Por fim, Leclerc compartilhou suas esperanças de que Bianchi seja lembrado "como um piloto extremamente talentoso, que infelizmente nunca teve a chance de estar em uma equipe de ponta com um carro que o ajudasse a mostrar a extensão de seu talento".

"Há algumas pessoas que você pode ver através de seus olhos, através de seu sorriso, o quanto são boas pessoas - e acho que Jules é uma delas. Essa é provavelmente a coisa mais importante para eu me lembrar de Jules: o quanto ele era um ser humano amável e o quanto se dedicava a tentar alcançar seus objetivo", concluiu.

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na TV Globo, NARRAÇÃO, etc: DEBATE do tchau à Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!