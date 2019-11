F1: Chefão da Red Bull acredita que brigará pelo título em 2020

Embora a Red Bull sempre soubesse que 2019 seria um ano de transição após a mudança para a Honda, a equipe também foi contida pelas dores de cabeça do chassi no início da temporada.

Demorou algum tempo para controlar o impacto das mudanças nos regulamentos deste ano da asa dianteira, e foi só após o GP da Áustria que conseguiu tirar todo o potencial de seu carro.

O chefe da Red Bull, Helmut Marko, diz que a equipe sabe onde errou, o que lhe dá alguma confiança para a próxima temporada.

"Aprendemos com nossos erros e, desta vez como justificativa, estamos otimistas em poder lutar pelo campeonato", disse Marko ao Motorsport.com sobre 2020.

“Um erro foi que estávamos atrasados com o carro. Nas primeiras corridas não estávamos onde queríamos estar. O objetivo para o próximo ano é sermos competitivos desde a primeira corrida.”

Marko declarou, antes do início da temporada, que queria que a Red Bull vencesse cinco corridas nesta temporada.

Perguntado sobre esta ambição, Marko respondeu: “Não estamos tão longe. Em Budapeste ficamos muito perto. Fomos muito rápidos em Monza, mas tivemos um acidente. Em Singapura foi realmente onde estávamos mais fracos do que o esperado. Não encontramos uma configuração ideal lá”.

“Em termos de velocidade pura, estamos na direção certa, mas após as férias de verão, perdemos um pouco de impulso. Houve três acidentes na primeira curva com Verstappen.”

Um aspecto sobre o qual Marko é especialmente otimista para 2020 é o progresso do motor Honda, com o fabricante japonês melhorando bastante nesta temporada.

“Eles cumpriram o que prometeram - [de fato] ainda mais. Em termos de confiabilidade, não tivemos problemas e não houve uma única falha real no motor”.

“Estamos mais do que satisfeitos com a cooperação. E o que está por vir no próximo ano nos deixa confiantes.”

