Destaque em sua estreia na Fórmula 1 durante o GP do Bahrein com a AlphaTauri, o piloto japonês Yuki Tsunoda não repetiu a boa atuação no GP da Emilia Romagna, em Ímola, e ficou marcado por erros e um acidente na classificação, quando bateu forte na pista italiana.

Foi o suficiente para o começo das críticas a Tsunoda por parte do consultor de automobilismo da Red Bull na F1, Helmut Marko. O dirigente austríaco chamou o piloto de "arrogante" ao comentar a atuação do japonês em Ímola, onde o competidor também rodou durante a prova.

“Yuki tinha um carro rápido, o que definitivamente teria sido bom o suficiente para o Q3 no sábado. Foi apenas um erro muito estúpido e você não pode torná-lo menor do que já é. Falei com Yuki depois da corrida e ele definitivamente se arrependeu também. Ele teve tempos de setor muito rápidos na primeira volta, mas marcar um ótimo tempo na primeira volta não ajuda em nada. Foi arrogante. Estava ansioso demais”, disse Marko à ServusTV.

Já Tsunoda afirmou: “Fui muito agressivo na curva 2. Depois, meu ritmo estava muito bom, foi uma pena ter rodado na primeira volta e não ter conseguido os pontos. Sinto muito pela equipe, no geral. Esse final de semana foi duro para mim."

"Mas vou aprender com isso para melhorar na próxima vez. Era possível termos conquistado pontos dessa vez, mas como eu disse, essa é uma curva de aprendizagem, apenas não farei isso de novo na próxima vez e terei uma corrida melhor”, seguiu.

“Para mim, no Q1 foi completamente erro meu. Até no Q1, quando vi a performance geral do carro esta semana, eu não tinha que der forçado o carro como eu fiz. Não sei o motivo, apenas forcei muito, apesar de não ter precisado”, completou o piloto japonês da AlphaTauri.

RETA FINAL: As polêmicas do GP em Ímola, Verstappen vs Hamilton, 'brigas' e punições

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Empatia zero. Quais são os pilotos mais 'malas' da F1?

Your browser does not support the audio element.

.