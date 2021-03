O chefe da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, afirmou no evento de lançamento do C41, novo modelo da equipe para 2021, que é esperado que a Ferrari recupere "grande parte" de seu déficit de potência na Fórmula 1 este ano.

Depois de uma difícil campanha em 2020, em que a forma da equipe de Maranello e das suas equipes cliente Alfa Romeo e Haas foi atingida por uma queda no desempenho do motor, o fabricante italiano tem trabalhado muito durante o inverno europeu para melhorar as coisas.

A Ferrari está preparada para apresentar uma unidade de força totalmente nova para esta temporada que acredita que a deixará de ser o pior motor que existe.

No evento virtual de lançamento do carro 2021 da Alfa Romeo na segunda-feira (22), o chefe da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, expressou certo otimismo sobre o progresso que a Ferrari teve após as recentes discussões que teve com a Scuderia.

"A colaboração com a Ferrari está, eu acho, indo muito bem", disse Vasseur. “Tivemos uma longa reunião durante o inverno para cobrir os pontos do ano passado, época que talvez não tenhamos feito o trabalho perfeito.”

“Estamos em um bom caminho. Acho que do lado deles, provavelmente vão recuperar grande parte do problema que tivemos no ano passado, e a colaboração está cada vez melhor.”

“Não levaremos parte do carro deles, talvez um ou dois elementos, mas não muito mais. Mas acho que esse não é o ponto-chave da colaboração.”

"O ponto chave da colaboração é estarmos convencidos de que podemos aprender uns com os outros. No âmbito dos regulamentos, temos que brincar com isso e fazer o melhor trabalho que pudermos”, explicou.

A Alfa Romeo está caminhando para 2021 com a dupla de pilotos inalterada composta por Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, com a equipe olhando para fazer algum progresso depois de terminar na oitava posição no ano passado.

"Penso que a filosofia em que a equipe se baseia permanece a mesma - temos de fazer um trabalho melhor amanhã do que hoje”, acrescentou Vasseur.

"Terminamos a última temporada em P8, então temos que almejar um resultado melhor em 2021. Para isso, temos que continuar melhorando em cada departamento, na pista e na sede”, concluiu.

