A Fórmula 1 terá um calendário recorde de corridas em 2022, com 23 provas disputadas no próximo ano. Isso gerou reclamações por parte de alguns pilotos e equipes, que temem uma temporada muito cansativa, principalmente com rodadas seguidas. No entanto, o chefe da AlphaTauri, Franz Tost, discorda da visão e acha que o número de GPs proposto é fantástico.

Segundo ele, quem trabalha na categoria deveria estar feliz por ter muitos fins de semana e são preparados para isso. E se não gosta, não deveria estar na divisão.

"Sabemos que teremos 23 corridas, é fantástico e um bom trabalho da F1. Estou ansioso para isso", disse Tost. "Em relação às pessoas na pista - em primeiro lugar somos uma equipe de corrida, todos deveriam estar contentes por termos o maior número de provas possível. Claro, cuidamos das pessoas, por exemplo, os mecânicos, depois de um fim de semana, têm três ou quatro dias de folga para ficar em casa."

"Eventualmente, também estamos olhando para os aspectos mentais para garantir que as pessoas tenham um bom equilíbrio e permaneçam em boa forma e em boas condições mentais."

Não somente em relação aos pilotos, mas outros trabalhadores da F1 foram citados pelo chefe da equipe italiana: "Também a imprensa, o marketing e todo o pessoal tem três dias depois após os trabalhos. Com os engenheiros é um pouco mais difícil, mas no passado, eles tiveram que ir logo em seguida de um evento para testar. Então, eles também tiveram que trabalhar lá."

"Todos nós devemos estar felizes por estar em uma posição de estar na categoria e ter 23 corridas. Se alguém não gosta, deve sair."

