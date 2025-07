O chefe de equipe e CEO da Aston Martin, Andy Cowell, forneceu uma atualização sobre o progresso da unidade de potência Honda para a temporada 2026 da Fórmula 1.

A fabricante japonesa está se separando da Red Bull no final deste ano e está iniciando uma parceria com a equipe de Silverstone.

"Os trabalhos estão em andamento há muitos meses, de modo que o design da unidade de potência Honda está se encaixando perfeitamente na parte traseira do nosso carro e na parte dianteira da nossa transmissão", explicou o chefe da Aston Martin ao F1.com.

"O hardware foi testado em Sakura [base da unidade de potência da Honda no Japão] e nossa transmissão foi testada aqui em Silverstone, bem como na parte traseira da unidade de potência em Sakura. Há reuniões diárias e, depois, há reuniões regulares de nível mais sênior para verificar se estamos todos trabalhando na direção certa", explicou.

"É uma transformação passar de uma equipe cliente para uma de fábrica ao mesmo tempo em que ocorrem todas as mudanças no regulamento, a nova fábrica e todos os novos equipamentos", adicionou. "É uma mudança enorme para o time, mas estou realmente impressionado com o entusiasmo de todos. Todo mundo quer chegar na frente e se sair bem".

"Todos têm a mente aberta para fazer mudanças na maneira como trabalhamos, nas responsabilidades e assim por diante. Todos estão ocupados. Estão fazendo muitas mudanças, mas são mudanças agradáveis", disse.

O presidente da Honda Racing, Koji Watanabe comentou anteriormente sobre o progresso das unidades de potência de 2026.

"Nós descontinuamos o projeto com a Fórmula 1, então não estávamos preparados em 2015", disse Watanabe. "Começamos do zero. Agora não estamos começando do zero, então o desenvolvimento é mais suave.

A equipe da unidade de potência Honda também se reuniu com o ex-chefe de tecnologia da Red Bull, Adrian Newey, que se juntou à Aston Martin como parceiro técnico e acionista gerente.

"É uma honra trabalhar novamente com Newey na Aston Martin", acrescentou Watanabe, "Trabalharemos juntos para criar um carro de F1 competitivo".

