Mike Krack, chefe da Aston Martin na Fórmula 1, detalhou a lesão sofrida por Fernando Alonso no GP da Bélgica do último fim de semana e comentou sobre as chances de Felipe Drugovich seguir substituindo o espanhol ao longo da etapa da Hungria, para além do primeiro treino livre.

A equipe de Silverstone confirmou nesta manhã que o bicampeão não pilotaria na primeira sessão de treinos do fim de semana do GP da Hungria, sendo substituído pelo piloto reserva Drugovich. Ao falar com o Motorsport.com e outros veículos antes do treino, Krack confirmou que o objetivo é ter Alonso de volta ao carro para o segundo treino, que está marcado para as 17h, horário local, 12h em Brasília.

"Fernando desenvolveu um pequeno problema muscular depois de Spa. Com a intensidade de nosso calendário, o tempo de recuperação nunca é suficiente. Mesmo para dormir, às vezes, não há tempo suficiente de recuperação porque você tem que viajar, então acho que esse é um dos problemas".

"Por isso, decidimos aumentar o tempo de recuperação e abandonar o TL1, que normalmente é a sessão menos importante, e o plano é colocar Fernando de volta no carro a partir do TL2."

Quando perguntado se ter mais algumas horas de recuperação fariam tanta diferença, Krack acrescentou: "Não acho que sejam as horas, provavelmente é mais a quantidade menor de voltas do que as horas. Mas obviamente fizemos algumas modificações em sua posição de assento. Verificamos algumas coisas ontem, como torná-la mais confortável para ele. Estamos bastante confiantes de que ele ficará bem", esclareceu quando questionado sobre se a duração do GP seria um problema.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

A equipe confirmou esta manhã que o piloto espanhol estava "controlando uma lesão muscular nas costas após o GP da Bélgica na semana passada".

"Como ele continua com o tratamento nesta manhã, ele optou por não participar do TL1", acrescentou a equipe. "Felipe Drugovich pilotará no TL1 ao lado de Lance Stroll. Em seguida, será tomada uma decisão sobre a participação de Fernando no TL2 e no restante do fim de semana no momento oportuno".

Krack também comentou sobre o quanto é trabalhoso trocar de piloto.

"Não, na verdade é mais uma unificação. Vocês executam o mesmo programa de testes? Como vocês ajustam esse tipo de coisa? Trocar de piloto é bastante simples, especialmente porque eles não são substancialmente diferentes em tamanho. Considerando que já corremos com Felipe muitas e muitas vezes, também para uma sessão da tarde ou uma mudança na sessão da manhã. Ele também fez alguns TL1s".



"Portanto, a mudança dos dois pilotos de corrida para o Felipe é sempre muito simples. Temos tudo preparado. E acho que também no que diz respeito à pilotagem, o Felipe é muito robusto, muito confiável. Ele fará o mesmo programa que o Fernando deveria fazer, porque obtemos resultados de alta qualidade. E então veremos como vamos continuar".

