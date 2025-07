Antes do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, o chefe da equipe Aston Martin, Andy Cowell, respondeu às perguntas sobre as especulações que ligavam George Russell à equipe de Silverstone. Embora não tenha negado especificamente o interesse no britânico, ele enfatizou o interesse na estabilidade até 2026, dando a entender que não há espaço para o piloto da Mercedes.

"Somos muito afortunados. Temos essa fase empolgante até 2026", disse Cowell. "E, como Christian mencionou, mudar a unidade de potência. Estamos trabalhando com a Honda nisso. Mudar a aerodinâmica. Temos Adrian [Newey] trabalhando nisso e temos novas instalações. Mas a estabilidade que temos com a assinatura de Lance e Fernando para o próximo ano significa que eles não estão apenas nos ajudando a desenvolver as ferramentas que usaremos em 2026, 2027 e além, mas também estão trabalhando diretamente no conceito do carro".

Nas últimas semanas, os relatórios sugeriram um relacionamento crescente entre Russell e a Aston Martin, já que seu lugar na Mercedes parece estar menos seguro a cada dia que passa. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, confirmou anteriormente que está em negociações com Max Verstappen, mas até agora nada de concreto foi concretizado.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Independentemente disso, seria natural que Russell estivesse tendo as próprias conversas, e a Aston Martin é uma equipe que supostamente expressou interesse no piloto. Dado o investimento da equipe até 2026, não seria nenhuma surpresa ouvir que o britânico está interessado.

De acordo com Cowell o foco é a estabilidade, já que os regulamentos mudam para a próxima temporada. Munida de instalações de última geração, da unidade de potência da Honda e de Adrian Newey como parceiro técnico, a equipe está ansiosa pela mudança no conjunto de regras.

"Então, as discussões no túnel de vento são sobre a forma aerodinâmica, mas também sobre o ambiente do piloto, quanto espaço há no cockpit", continuou Cowell. "Adrian pretende não deixar muito espaço no cockpit, tudo é excepcionalmente apertado. Mas a estabilidade de ter dois pilotos contratados até 2026 está nos ajudando muito".

Tanto Fernando Alonso quanto Lance Stroll têm contratos até 2026 e as ambições da equipe são altas, com o proprietário da equipe, Lawrence Stroll, concentrando-se fortemente em transformar o time em uma equipe vencedora de campeonatos para a mudança nos regulamentos.

Mas as especulações em torno de Russell estão aumentando e, como ele é um dos melhores pilotos do grid atualmente, a maioria das equipes está de olho no desenrolar dessa história.

