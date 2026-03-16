O fato da Audi, estreante na Fórmula 1, ter largado com apenas um carro pela segunda vez no segundo GP do ano foi descrito pelo chefe Jonathan Wheatley como “extremamente decepcionante” e “muito frustrante”. Depois de Nico Hulkenberg na Austrália, foi a vez de Gabriel Bortoleto não iniciar a corrida na China. Por isso, para Wheatley é claro: “Agora precisamos realmente nos concentrar na confiabilidade".

No entanto, Wheatley ainda não sabe dizer exatamente o que impediu Bortoleto de participar da corrida em Xangai: logo após o GP, ainda não estava claro qual problema técnico havia paralisado o R26.

“Acho que foi um problema semelhante ao do Nico, mas não tenho certeza. Da próxima vez, certamente poderei falar mais sobre isso”, explicou o chefe de equipe.

A Audi teria conseguido pontuar com os dois carros?

Até lá, prevalece na Audi a decepção por ter possivelmente perdido mais pontos no Campeonato Mundial na China. “Isso torna a situação, naturalmente, ainda mais frustrante”, disse Wheatley.

“Sem o problema na parada nos boxes com a pistola pneumática, Nico muito provavelmente teria conquistado pontos. Então, automaticamente pensamos: se tivéssemos dois carros na corrida, talvez ambos pudessem ter terminado na zona de pontos".

A ideia não é descabida: sem os atrasos na troca de pneus, Hulkenberg teria terminado matematicamente entre os 10 primeiros. Bortoleto também teria tido uma chance partindo da 16ª posição, considerando que o piloto da Williams, Carlos Sainz, largou em 17º e terminou em nono.

Sainz foi um dos pilotos que se beneficiou de inúmeras falhas técnicas em outros carros no GP. Isso mostra a Wheatley que não é só a Audi que tem dificuldades com a implementação do novo regulamento da F1: “No momento, ninguém está tendo vida fácil".

No entanto, sua equipe lutou mais na China do que na Austrália. “Xangai expôs claramente nossas fraquezas em várias áreas”, disse Wheatley.

“Temos dificuldades atualmente, especialmente com a dirigibilidade do carro durante a corrida. Nico passou por algumas situações das quais não conseguiu sair tão facilmente, porque primeiro é preciso trazer o motor de volta à faixa ideal de funcionamento. Em princípio, trata-se de como o motor reage nessas situações".

Então, a Audi tem um problema com a unidade de potência? “Depois deste fim de semana, saberemos mais”, disse Wheatley. “O que posso dizer é que conversei bastante sobre isso com Mattia Binotto".

“Estamos sendo muito cautelosos quanto ao que dizemos publicamente sobre isso. Mas nossa análise revelou que, no próximo ciclo de desenvolvimento, o motor será uma área central. Acreditamos que ainda podemos fazer algo a esse respeito". O que exatamente, Wheatley deixou em aberto.

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