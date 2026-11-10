F1: Chefe da Audi elogia espírito '‘lutador’' de Bortoleto e Hulkenberg e vê boa relação da dupla como vantagem
Em conversa com o Motorsport.com Brasil, Allan McNish analisou a relação da dupla Nico e Gabriel
Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg estão vivendo a segunda temporada como companheiros de equipe na Fórmula 1 e, em 2026, apresentam números extremamente consistentes em comparação com as outras duplas do grid.
Ao olharmos o Head 2 Head (disputa interna) dos dois pilotos, Hulkenberg e Bortoleto apresentam uma consistência interessante. Olhando apenas para a classificação, considerando os qualis de etapas com sprint, está 14 x 12 para o alemão.
|GP
|HULKENBERG
|BORTOLETO
|GP da Áustralia
|11º
|10º
|GP da China
|11º
|16º
|GP da China - quali sprint
|11º
|14º
|GP do Japão
|11º
|13º
|GP de Miami
|DST
|12º
|GP de Miami - quali sprint
|12º
|11º
|GP do Canadá
|11º
|13º
|GP do Canadá - quali sprint
|11º
|12º
|GP de Mônaco
|13º
|16º
|GP de Barcelona
|9º
|12º
|GP da Áustria
|14º
|12º
|GP da Grã-Bretanha
|13º
|11º
|GP da Grã-Bretanha - quali sprint
|13º
|12º
|GP da Bélgica
|14º
|9º
|GP da Hungria
|10º
|14º
|GP da Holanda
|13º
|9º
|GP da Holanda - quali sprint
|14º
|9º
|GP da Itália
|13º
|11º
|GP da Espanha
|11º
|12º
|GP do Azerbaijão
|18º
|17º
|GP de Singapura
|11º
|15º
|GP de Singapura - quali sprint
|12º
|14º
|GP dos EUA
|12º
|13º
|GP da Cidade do México
|10º
|13º
|GP de São Paulo
|6º
|22º
Quando olhamos para o resultado final nas corridas, também levando em consideração as sprints, a disputa está empatada em 13x13.
|GP
|HULKENBERG
|BORTOLETO
|GP da Áustralia
|DNS
|9º
|GP da China
|11º
|DNS
|GP da China - quali sprint
|DNF
|13º
|GP do Japão
|11º
|13º
|GP de Miami
|DST
|12º
|GP de Miami - quali sprint
|DNF
|12º
|GP do Canadá
|12º
|13º
|GP do Canadá - quali sprint
|15º
|12º
|GP de Mônaco
|13º
|11º
|GP de Barcelona
|DNF
|11º
|GP da Áustria
|12º
|11º
|GP da Grã-Bretanha
|DNF
|8º
|GP da Grã-Bretanha - quali sprint
|15º
|13º
|GP da Bélgica
|13º
|8º
|GP da Hungria
|9º
|11º
|GP da Holanda
|8º
|13º
|GP da Holanda - quali sprint
|22º
|9º
|GP da Itália
|11º
|12º
|GP da Espanha
|1Oº
|13º
|GP do Azerbaijão
|11º
|15º
|GP de Singapura
|8º
|DNF
|GP de Singapura - quali sprint
|7º
|DNF
|GP dos EUA
|11º
|13º
|GP da Cidade do México
|8º
|14º
|GP de São Paulo
|10º
|16º
Ao comparar com as outas dez duplas do grid, apenas os dois pilotos da Audi apresentam essa consistência tanto na classificação quanto na corrida. Conversando com o Motorsport.com Brasil depois do GP de São Paulo, Allan McNish analisou a dinâmica da dupla em que quando um está em baixa, o outro consegue 'segurar as pontas' e levar o time aos pontos ou a um resultado positivo.
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"É um ponto válido. Se olharmos para o fim de semana no México, o Gabi foi quem enfrentou algumas dificuldades no TL1, devido à problemas de confiabilidade que tivemos. Mas foi ele quem conquistou pontos quando a bandeira quadriculada foi agitada. O que está bem claro pra mim é que ambos são capazes de pontuar. O Nico, por exemplo, também estava na zona de pontuação no México até a bandeira vermelha."
"Mas, às vezes, as circustâncias mudam. No cenário em que estamos competindo, e o mesmo vale para Racing Bulls e Alpine, como as quatro principais equipes costumam ocupar as oito primeiras posições, geralmente disputamos o nono e o décimo lugares. É muito improvável que dois carros da Racing Bulls, Audi ou Alpine consigam entrar nessa zona. Por isso, o resultado final acaba dando a impressão de que um piloto está em alta e o outro em baixa."
"Mas não é bem assim, eles estão muito próximos. Tudo depende das circustâncias da classificação e de como nossas estratégias se desenrolam. O ponto positivo, na minha visão, é que tenho dois pilotos que sei que podem entregar resultados e que lutam de verdade. Eles possuam personalidades e temperamentos diferentes, mas ambos são lutadores."
"Eles entendem como precisamos competir. Não é uma equipe centrada em apenas um lado, é um time equilibrado, onde ambos trabalham muito bem juntos. A relação entre eles é boa, o que é um ponto positivo, algo que nem sempre se vê em outras equipes, e acredito que essa seja uma das nossas vantagens."
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