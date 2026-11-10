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Em conversa com o Motorsport.com Brasil, Allan McNish analisou a relação da dupla Nico e Gabriel

Isa Fernandes
Isa Fernandes
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Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team

Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg estão vivendo a segunda temporada como companheiros de equipe na Fórmula 1 e, em 2026, apresentam números extremamente consistentes em comparação com as outras duplas do grid. 

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Ao olharmos o Head 2 Head (disputa interna) dos dois pilotos, Hulkenberg e Bortoleto apresentam uma consistência interessante. Olhando apenas para a classificação, considerando os qualis de etapas com sprint, está 14 x 12 para o alemão. 

GP HULKENBERG BORTOLETO
GP da Áustralia 11º 10º
GP da China 11º 16º
GP da China  - quali sprint 11º 14º
GP do Japão 11º 13º
GP de Miami DST 12º
GP de Miami - quali sprint 12º 11º
GP do Canadá 11º 13º
GP do Canadá - quali sprint 11º 12º
GP de Mônaco 13º 16º
GP de Barcelona 12º
GP da Áustria 14º 12º
GP da Grã-Bretanha 13º 11º
GP da Grã-Bretanha - quali sprint 13º 12º
GP da Bélgica 14º
GP da Hungria 10º 14º
GP da Holanda 13º
GP da Holanda - quali sprint 14º
GP da Itália 13º 11º
GP da Espanha 11º 12º
GP do Azerbaijão 18º 17º
GP de Singapura 11º 15º
GP de Singapura - quali sprint 12º 14º
GP dos EUA 12º 13º
GP da Cidade do México 10º 13º
GP de São Paulo 22º

Quando olhamos para o resultado final nas corridas, também levando em consideração as sprints, a disputa está empatada em 13x13. 

GP HULKENBERG BORTOLETO
GP da Áustralia DNS
GP da China 11º DNS
GP da China  - quali sprint DNF 13º
GP do Japão 11º 13º
GP de Miami DST 12º
GP de Miami - quali sprint DNF 12º
GP do Canadá 12º 13º
GP do Canadá - quali sprint 15º 12º
GP de Mônaco 13º 11º
GP de Barcelona DNF 11º
GP da Áustria 12º 11º
GP da Grã-Bretanha DNF
GP da Grã-Bretanha - quali sprint 15º 13º
GP da Bélgica 13º
GP da Hungria 11º
GP da Holanda 13º
GP da Holanda - quali sprint 22º
GP da Itália 11º 12º
GP da Espanha 1Oº 13º
GP do Azerbaijão 11º 15º
GP de Singapura DNF
GP de Singapura - quali sprint DNF
GP dos EUA 11º 13º
GP da Cidade do México 14º
GP de São Paulo 10º 16º

Ao comparar com as outas dez duplas do grid, apenas os dois pilotos da Audi apresentam essa consistência tanto na classificação quanto na corrida. Conversando com o Motorsport.com Brasil depois do GP de São Paulo, Allan McNish analisou a dinâmica da dupla em que quando um está em baixa, o outro consegue 'segurar as pontas' e levar o time aos pontos ou a um resultado positivo. 

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"É um ponto válido. Se olharmos para o fim de semana no México, o Gabi foi quem enfrentou algumas dificuldades no TL1, devido à problemas de confiabilidade que tivemos. Mas foi ele quem conquistou pontos quando a bandeira quadriculada foi agitada. O que está bem claro pra mim é que ambos são capazes de pontuar. O Nico, por exemplo, também estava na zona de pontuação no México até a bandeira vermelha."

"Mas, às vezes, as circustâncias mudam. No cenário em que estamos competindo, e o mesmo vale para Racing Bulls e Alpine, como as quatro principais equipes costumam ocupar as oito primeiras posições, geralmente disputamos o nono e o décimo lugares. É muito improvável que dois carros da Racing Bulls, Audi ou Alpine consigam entrar nessa zona. Por isso, o resultado final acaba dando a impressão de que um piloto está em alta e o outro em baixa."

"Mas não é bem assim, eles estão muito próximos. Tudo depende das circustâncias da classificação e de como nossas estratégias se desenrolam. O ponto positivo, na minha visão, é que tenho dois pilotos que sei que podem entregar resultados e que lutam de verdade. Eles possuam personalidades e temperamentos diferentes, mas ambos são lutadores." 

"Eles entendem como precisamos competir. Não é uma equipe centrada em apenas um lado, é um time equilibrado, onde ambos trabalham muito bem juntos. A relação entre eles é boa, o que é um ponto positivo, algo que nem sempre se vê em outras equipes, e acredito que essa seja uma das nossas vantagens."

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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