F1 - Chefe da Audi exalta Bortoleto: "O mais próximo de Schumacher" no grid atual

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Mattia Binotto destaca humildade, fome de vitória e ética de trabalho do brasileiro em seu segundo ano no Mundial

Redação Motorsport.com
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Em seu segundo ano de Fórmula 1 e primeiro como piloto da equipe de fábrica da Audi, Gabriel Bortoleto segue impressionando o CEO da equipe alemã, Mattia Binotto. Para o 'comandante' da escuderia de Hinwil, o piloto brasileiro é o que mais se assemelha ao heptacampeão Michael Schumacher no grid atual do campeonato mundial.

O editor recomenda:

Binotto, que passou boa parte da carreira na Ferrari, fez parte do departamento de motores da Scuderia no domínio absoluto de Schumacher entre 2000 e 2004.

"Para mim, Gabi [Bortoleto] é hoje aquele que está mais próximo do Michael [Schumacher] em termos de atitude", começou Binotto, em entrevista ao ge.

"Não quero comparar a velocidade na pista, porque isso é diferente. É uma época diferente, carros diferentes, e não acho que seja comparável".

"Mas a atitude de permanecer humilde, ser trabalhador, sempre disposto a melhorar, incentivando a equipe e a si mesmo, é certamente algo que dá para perceber, mesmo ele sendo muito jovem".

O líder da Audi F1 também destacou que o piloto paulista segue melhorando a cada dia e que não perdeu a humildade e a vontade de avançar, mesmo em seu segundo ano no Campeonato Mundial.

"Ele já tem as atitudes certas e fico muito feliz em ver isso, porque foi isso que me convenceu, aliás, quando o conheci pela primeira vez".

"E, com a experiência, em vez de perder essa atitude, ele está, ao contrário, desenvolvendo-a ainda mais. Então, acho que é a maneira como ele está se desenvolvendo. Estou muito satisfeito e muito feliz em ver isso".

"Ele é muito maduro para alguém tão jovem", continuou Binotto, rasgando elogios a Bortoleto. "Não há dúvida disso e acho que todos podem perceber isso. Ele tem senso de responsabilidade, mas também tem espírito competitivo".

"Ele tem fome de vitória; o desejo de se tornar campeão um dia é o que o impulsiona a cada dia a ficar cada vez mais forte e rápido. Portanto, além de ter essa fome de vitória, ele tem as atitudes certas, e isso o tornará um campeão".

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