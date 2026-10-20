F1 - Chefe da Audi exalta Bortoleto: "O mais próximo de Schumacher" no grid atual
Mattia Binotto destaca humildade, fome de vitória e ética de trabalho do brasileiro em seu segundo ano no Mundial
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Em seu segundo ano de Fórmula 1 e primeiro como piloto da equipe de fábrica da Audi, Gabriel Bortoleto segue impressionando o CEO da equipe alemã, Mattia Binotto. Para o 'comandante' da escuderia de Hinwil, o piloto brasileiro é o que mais se assemelha ao heptacampeão Michael Schumacher no grid atual do campeonato mundial.
Binotto, que passou boa parte da carreira na Ferrari, fez parte do departamento de motores da Scuderia no domínio absoluto de Schumacher entre 2000 e 2004.
"Para mim, Gabi [Bortoleto] é hoje aquele que está mais próximo do Michael [Schumacher] em termos de atitude", começou Binotto, em entrevista ao ge.
"Não quero comparar a velocidade na pista, porque isso é diferente. É uma época diferente, carros diferentes, e não acho que seja comparável".
"Mas a atitude de permanecer humilde, ser trabalhador, sempre disposto a melhorar, incentivando a equipe e a si mesmo, é certamente algo que dá para perceber, mesmo ele sendo muito jovem".
O líder da Audi F1 também destacou que o piloto paulista segue melhorando a cada dia e que não perdeu a humildade e a vontade de avançar, mesmo em seu segundo ano no Campeonato Mundial.
"Ele já tem as atitudes certas e fico muito feliz em ver isso, porque foi isso que me convenceu, aliás, quando o conheci pela primeira vez".
"E, com a experiência, em vez de perder essa atitude, ele está, ao contrário, desenvolvendo-a ainda mais. Então, acho que é a maneira como ele está se desenvolvendo. Estou muito satisfeito e muito feliz em ver isso".
"Ele é muito maduro para alguém tão jovem", continuou Binotto, rasgando elogios a Bortoleto. "Não há dúvida disso e acho que todos podem perceber isso. Ele tem senso de responsabilidade, mas também tem espírito competitivo".
"Ele tem fome de vitória; o desejo de se tornar campeão um dia é o que o impulsiona a cada dia a ficar cada vez mais forte e rápido. Portanto, além de ter essa fome de vitória, ele tem as atitudes certas, e isso o tornará um campeão".
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