Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1: Chefe da Cadillac atualiza situação do carro de 2026

Graeme Lowdon garantiu que o desenvolvimento do monoposto de 2026 está "dentro do cronograma"

Lydia Mee
Publicado:
Graeme Lowdon, Cadillac F1 team principal

Foto de: Cadillac Communications

Mynt

Bitcoin e criptomoedas? Invista na Mynt.com.br, a plataforma cripto do BTG Pactual

O chefe de equipe da Cadillac de Fórmula 1, Graeme Lowdon, fez uma atualização sobre o progresso do carro da equipe para 2026 antes de sua estreia no grid, confirmando que tudo está "dentro do cronograma".

Leia também:

A equipe americana está pronta para participar do campeonato em 2026 com os pilotos Sergio Pérez e Valtteri Bottas e o piloto de testes Colton Herta. Além de estabelecer a dupla de estreia, a equipe também está desenvolvendo os dois carros estreantes.

"A boa notícia é que ele [o novo carro, que será construído de acordo com os novos regulamentos de chassi e unidade de potência] está evoluindo", explicou Lowdon ao F1.com. "Está dentro do cronograma. Atualmente, estamos preparando os dois primeiros chassis de corrida".

"Construímos um chassi protótipo há algum tempo e usamos esse chassi para fazer todos os testes de homologação equivalentes da FIA. Portanto, há alguns testes de compressão bastante custosos e também os testes de impacto bastante dramáticos, que são bastante significativos".

"Já construímos o protótipo e passamos por todos esses testes. Provavelmente, somos a primeira equipe a fazer o mesmo, porque, obviamente, as outras equipes aprenderam com os carros de 2025 e 2024 e tudo mais".

"Queríamos fazer isso para nos dar confiança de que, quando estivermos construindo o chassi de corrida, teremos um alto grau de confiança de que passaremos nos testes de homologação. Mas agora estamos realmente montando o chassi de corrida e ele está dentro do cronograma, o que é muito legal de se ver".

Cadillac F1 team CEO Dan Towriss walks in the paddock with Cadillac F1 Team Principal Graeme Lowdon.

O CEO da equipe de F1 da Cadillac, Dan Towriss, caminha no paddock com o diretor da equipe de F1 da Cadillac, Graeme Lowdon.

Foto de: Kym Illman / Getty Images

A Cadillac está pronta para se tornar a primeira nova construtora a entrar na categoria desde que a outra equipe americana, a Haas, entrou em 2016.

A equipe apoiada pela General Motors tem bases em Indiana, Michigan e Silverstone. Liderada pelo chefe de equipe Lowdon e pelo CEO Dan Towriss, a equipe também conta com Nick Chester como diretor técnico e Pat Symonds como consultor executivo de engenharia.

Inicialmente, a Cadillac usará motores e caixas de câmbio da Ferrari antes de se tornar uma equipe de fábrica em 2029.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Lydia Mee Fórmula 1 Cadillac Racing
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Após conquistar licença em Nurburgring, quais são os próximos passos de Verstappen?

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1: Cadillac ainda não iniciou busca por piloto reserva para 2026

F1: Cadillac ainda não iniciou busca por piloto reserva para 2026

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Cadillac ainda não iniciou busca por piloto reserva para 2026
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"
F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda

F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda

Fórmula 1
GP da Itália
F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda
Cadillac Racing
Mais de
Cadillac Racing
F1 "não tem mais espaço" para novas equipes após a entrada da Cadillac em 2026, afirma Domenicali

F1 "não tem mais espaço" para novas equipes após a entrada da Cadillac em 2026, afirma Domenicali

Fórmula 1
F1 "não tem mais espaço" para novas equipes após a entrada da Cadillac em 2026, afirma Domenicali
F1 - Villeneuve opina sobre dupla da Cadillac: "Experiência não significa que você é rápido ou ótimo"

F1 - Villeneuve opina sobre dupla da Cadillac: "Experiência não significa que você é rápido ou ótimo"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Villeneuve opina sobre dupla da Cadillac: "Experiência não significa que você é rápido ou ótimo"
F1: Como pilotos da Cadillac lutarão contra 'desespero' da parte de trás do grid

F1: Como pilotos da Cadillac lutarão contra 'desespero' da parte de trás do grid

Fórmula 1
F1: Como pilotos da Cadillac lutarão contra 'desespero' da parte de trás do grid

Últimas notícias

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

IMSA IMSA
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros