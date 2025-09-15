F1: Chefe da Cadillac atualiza situação do carro de 2026

O chefe de equipe da Cadillac de Fórmula 1, Graeme Lowdon, fez uma atualização sobre o progresso do carro da equipe para 2026 antes de sua estreia no grid, confirmando que tudo está "dentro do cronograma".

A equipe americana está pronta para participar do campeonato em 2026 com os pilotos Sergio Pérez e Valtteri Bottas e o piloto de testes Colton Herta. Além de estabelecer a dupla de estreia, a equipe também está desenvolvendo os dois carros estreantes.

"A boa notícia é que ele [o novo carro, que será construído de acordo com os novos regulamentos de chassi e unidade de potência] está evoluindo", explicou Lowdon ao F1.com. "Está dentro do cronograma. Atualmente, estamos preparando os dois primeiros chassis de corrida".

"Construímos um chassi protótipo há algum tempo e usamos esse chassi para fazer todos os testes de homologação equivalentes da FIA. Portanto, há alguns testes de compressão bastante custosos e também os testes de impacto bastante dramáticos, que são bastante significativos".

"Já construímos o protótipo e passamos por todos esses testes. Provavelmente, somos a primeira equipe a fazer o mesmo, porque, obviamente, as outras equipes aprenderam com os carros de 2025 e 2024 e tudo mais".

"Queríamos fazer isso para nos dar confiança de que, quando estivermos construindo o chassi de corrida, teremos um alto grau de confiança de que passaremos nos testes de homologação. Mas agora estamos realmente montando o chassi de corrida e ele está dentro do cronograma, o que é muito legal de se ver".

O CEO da equipe de F1 da Cadillac, Dan Towriss, caminha no paddock com o diretor da equipe de F1 da Cadillac, Graeme Lowdon. Foto de: Kym Illman / Getty Images

A Cadillac está pronta para se tornar a primeira nova construtora a entrar na categoria desde que a outra equipe americana, a Haas, entrou em 2016.

A equipe apoiada pela General Motors tem bases em Indiana, Michigan e Silverstone. Liderada pelo chefe de equipe Lowdon e pelo CEO Dan Towriss, a equipe também conta com Nick Chester como diretor técnico e Pat Symonds como consultor executivo de engenharia.

Inicialmente, a Cadillac usará motores e caixas de câmbio da Ferrari antes de se tornar uma equipe de fábrica em 2029.

