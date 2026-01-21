F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"
Graeme Lowdon afirmou que unidade de potência que usarão na temporada de 2026 está em total conformidade com novos regulamentos técnicos e que eles não serão afetados por alegações de áreas cinzentas do regulamento
Com as novas regulamentações técnicas da Fórmula 1 que introduzem uma divisão 50-50 entre motores a combustão interna e energia elétrica nas unidades na próxima geração até 2026, surgiram alegações de que alguns fabricantes podem ter encontrado áreas cinzentas.
Em declarações à Sky Sports, Graeme Lowdon, chefe da Cadillac, enfatizou que não tem preocupações com o motor da Ferrari, especialmente quando se lembrou dos rumores em torno dos limites da taxa de compressão, particularmente por parte da Mercedes e da Red Bull.
"O que me deixa muito confiante e feliz é que temos um motor totalmente legal", disse ele. "Esses motores a combustão não podem ocorrer com uma taxa de compressão acima de 16:1. Sem entrar em muitos detalhes, sabemos que a Ferrari seguiu as regras à risca. Isso nos dá muita confiança."
Em relação ao desempenho, Lowdon afirmou que estavam trabalhando no mais alto nível possível com seu parceiro de unidades de potência.
"Apoiamos nosso parceiro de unidades de potência ao máximo. Estamos muito satisfeitos com o relacionamento. Não posso falar pelas unidades de potência de outras equipes ou como elas interpretaram o regulamento. Mas, para mim, está tudo muito claro, preto no branco."
Lowdon acrescentou: "Já trabalhei com a Ferrari diversas vezes. Eles são ótimos parceiros. É um nome icônico na F1. Todos os membros da equipe são verdadeiros pilotos e os recebemos de braços abertos na equipe Cadillac de Fórmula 1.”
“Eles não nos fornecem apenas uma unidade de potência, mas também suporte técnico, com a contratação de novos membros para a equipe. É ótimo tê-los a bordo."
