Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Chefe da Cadillac revela como Pérez 'roubou' vaga de Drugovich

Uma conversa mudou todo o rumo das negociações

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:

A Cadillac demorou muito mais do que o esperado para anunciar quem seriam os dois pilotos a ocupar as duas novas vagas na Fórmula 1 em 2026. O anúncio, no entanto, não pegou muitos de surpresa, já que os dois nomes mais ventilados foram os escolhidos: Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Leia também:

Porém, a decisão não foi tão fácil. Na verdade, Dan Towriss, chefe da Cadillac, confirmou que houve um momento decisivo nas conversas com Pérez que fizeram a equipe optar por assinar com ele e não um piloto mais jovem, que poderia ter sido Felipe Drugovich.

Em entrevista à Sky Sports em Monza, Towriss revelou que a conversa foi bastante profunda e eles falaram muito sobre as motivações do mexicano, porque ele queria voltar para o grid e quiseram entender se suas expectativas batiam com as da equipes.

"Você quer correr de novo? Sabe, apenas onde ele está nesse momento da carreira? Quais são suas aspirações? E ele está animado com o projeto? O que ele espera? O que ele ainda precisa provar em sua carreira?", começou explicando.

"Conforme continuamos a reunião, essas experiências vieram à tona. Quero dizer, ele arrasou na reunião. Nós deixamos o lugar muito animados com sua candidatura".

"Acho que, antes disso, nós estávamos pensando em um nome mais jovem. Mas ele foi simplesmente fantástico. E essa experiência o separou daqueles que nunca estiveram em um assento [de F1] antes".

Além do nome de Drugovich, Mick Schumacher, Colton Herta, Jak Crawford e Zhou Guanyu foram relacionados à vaga para piloto 'novato'. Porém, a equipe preferiu apostar em dois competidores com vasta experiência na F1 para serem os guias nessa nova aventura.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Livia Veiga Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Por que Piastri deu vácuo para Norris no quali de Monza? Chefe da McLaren é questionado e responde com sinceridade

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Verstappen tem interesse em comprar equipe de MotoGP; confira as opções

F1: Verstappen tem interesse em comprar equipe de MotoGP; confira as opções

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen tem interesse em comprar equipe de MotoGP; confira as opções
F3: Câmara escala pelotão e é quinto em Monza; Barrichello abandona e Inthraphuvasak conquista vitória emocionante

F3: Câmara escala pelotão e é quinto em Monza; Barrichello abandona e Inthraphuvasak conquista vitória emocionante

F3
Monza
F3: Câmara escala pelotão e é quinto em Monza; Barrichello abandona e Inthraphuvasak conquista vitória emocionante
F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro

F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro

Últimas notícias

F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas

F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros