F1: Chefe da Ferrari admite que ficou "preocupado" ao acompanhar a disputa Hamilton x Leclerc na China
Leclerc e Hamilton travaram a batalha mais intensa da corrida, valendo a terceira posição do pódio na China
O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, admitiu que ficou "um pouco preocupado" enquanto acompanhava a disputa de seus pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton pela última posição do pódio no GP da China de Fórmula 1 deste domingo.
Hamilton liderou brevemente a corrida na primeira volta antes de ser ultrapassado pelo pole position Kimi Antonelli; as Ferraris disputaram o segundo lugar com George Russell na parte inicial, antes e após a intervenção do SC.
Com Russell passando e abrindo na frente, Hamilton e Leclerc tiveram que disputar o terceiro lugar do pódio, o que fizeram durante a maior parte da corrida, com as novas regras da F1 proporcionando uma corrida emocionante devido à gestão de energia. O heptacampeão acabou conquistando uma vantagem decisiva na volta 40 e aumentou a diferença para 3s6 ao cruzar a linha de chegada.
“Gostei muito. Não sei se, se perguntar à equipe, eles vão responder o mesmo, mas eu gostei muito”, comentou Leclerc.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images
Ele não está errado ao dizer que a disputa pode ter sido de tirar o fôlego para a equipe. “Tenho que ser honesto, às vezes você fica um pouco preocupado”, admitiu Vasseur à Sky Alemanha, “mas confio neles, sei que estavam no controle e que algo pode acontecer".
“Mas, por outro lado, também é muito difícil para uma equipe congelar as posições. Acho que eles são profissionais e eu realmente gostei disso".
Assim como seu companheiro de equipe Hamilton, que classificou o GP da China como uma das corridas de F1 mais divertidas de sua carreira, Leclerc adorou a disputa roda a roda.
“Sinceramente, esses carros, para corridas, são realmente muito divertidos”, disse ele. “E, sim, foi uma corrida muito legal. Acho que foi uma batalha muito justa, difícil, mas justa, o que foi legal. E, além disso, há também muitas táticas dentro do cockpit, o que é realmente legal".
“Obviamente, houve essa disputa para ver quem conseguiria a ultrapassagem na última curva, e nós dois freamos bem cedo, além da maneira como você distribui e gerencia a energia. Então, foi uma corrida divertida".
O monegasco admitiu ter sido superado de forma justa por Hamilton, que conquistou seu primeiro pódio pela Ferrari.
“No fim das contas, Lewis foi simplesmente mais forte e estou feliz pelo pódio dele”, disse ele. “É claro que estou desapontado por ter perdido o top 3, mas sei que dei tudo de mim e, no fim das contas, Lewis foi simplesmente mais forte neste fim de semana".
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Leclerc "adorou" disputa contra Hamilton no GP e elogia impacto do novo regulamento nas corridas
F1: "Momento muito assustador" custou oportunidade real de vitória para Leclerc na sprint da China
F1: Após 'asa macarena', Ferrari traz nova atualização ligada ao halo; saiba mais
F1: Hamilton comemora primeiro pódio com a Ferrari e agradece por "uma das corridas mais divertidas" da carreira
ANÁLISE: Por que Ferrari é contra mudanças nos procedimentos de largada na F1
F1: Russell revela expectativas para largada de Xangai após pole
Últimas notícias
F1 - Wolff responde críticas de Verstappen sobre regulamento de 2026: "Ele está em um pesadelo"
VÍDEO: Alonso é flagrado descansando as mãos na reta da China e acenando para Pérez ao sofrer ultrapassagem; assista
F1: Fãs que gostam das regras de 2026 “não entendem nada de corridas”, dispara Verstappen
F1: Chefe da Ferrari admite que ficou "preocupado" ao acompanhar a disputa Hamilton x Leclerc na China
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários