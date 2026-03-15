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Leclerc e Hamilton travaram a batalha mais intensa da corrida, valendo a terceira posição do pódio na China

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:

O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, admitiu que ficou "um pouco preocupado" enquanto acompanhava a disputa de seus pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton pela última posição do pódio no GP da China de Fórmula 1 deste domingo.

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Hamilton liderou brevemente a corrida na primeira volta antes de ser ultrapassado pelo pole position Kimi Antonelli; as Ferraris disputaram o segundo lugar com George Russell na parte inicial, antes e após a intervenção do SC.

Com Russell passando e abrindo na frente, Hamilton e Leclerc tiveram que disputar o terceiro lugar do pódio, o que fizeram durante a maior parte da corrida, com as novas regras da F1 proporcionando uma corrida emocionante devido à gestão de energia. O heptacampeão acabou conquistando uma vantagem decisiva na volta 40 e aumentou a diferença para 3s6 ao cruzar a linha de chegada.

“Gostei muito. Não sei se, se perguntar à equipe, eles vão responder o mesmo, mas eu gostei muito”, comentou Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Ele não está errado ao dizer que a disputa pode ter sido de tirar o fôlego para a equipe. “Tenho que ser honesto, às vezes você fica um pouco preocupado”, admitiu Vasseur à Sky Alemanha, “mas confio neles, sei que estavam no controle e que algo pode acontecer".

“Mas, por outro lado, também é muito difícil para uma equipe congelar as posições. Acho que eles são profissionais e eu realmente gostei disso".

Assim como seu companheiro de equipe Hamilton, que classificou o GP da China como uma das corridas de F1 mais divertidas de sua carreira, Leclerc adorou a disputa roda a roda.

“Sinceramente, esses carros, para corridas, são realmente muito divertidos”, disse ele. “E, sim, foi uma corrida muito legal. Acho que foi uma batalha muito justa, difícil, mas justa, o que foi legal. E, além disso, há também muitas táticas dentro do cockpit, o que é realmente legal".

“Obviamente, houve essa disputa para ver quem conseguiria a ultrapassagem na última curva, e nós dois freamos bem cedo, além da maneira como você distribui e gerencia a energia. Então, foi uma corrida divertida".

O monegasco admitiu ter sido superado de forma justa por Hamilton, que conquistou seu primeiro pódio pela Ferrari.

“No fim das contas, Lewis foi simplesmente mais forte e estou feliz pelo pódio dele”, disse ele. “É claro que estou desapontado por ter perdido o top 3, mas sei que dei tudo de mim e, no fim das contas, Lewis foi simplesmente mais forte neste fim de semana".

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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