O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, admitiu que ficou "um pouco preocupado" enquanto acompanhava a disputa de seus pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton pela última posição do pódio no GP da China de Fórmula 1 deste domingo.

Hamilton liderou brevemente a corrida na primeira volta antes de ser ultrapassado pelo pole position Kimi Antonelli; as Ferraris disputaram o segundo lugar com George Russell na parte inicial, antes e após a intervenção do SC.

Com Russell passando e abrindo na frente, Hamilton e Leclerc tiveram que disputar o terceiro lugar do pódio, o que fizeram durante a maior parte da corrida, com as novas regras da F1 proporcionando uma corrida emocionante devido à gestão de energia. O heptacampeão acabou conquistando uma vantagem decisiva na volta 40 e aumentou a diferença para 3s6 ao cruzar a linha de chegada.

“Gostei muito. Não sei se, se perguntar à equipe, eles vão responder o mesmo, mas eu gostei muito”, comentou Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Ele não está errado ao dizer que a disputa pode ter sido de tirar o fôlego para a equipe. “Tenho que ser honesto, às vezes você fica um pouco preocupado”, admitiu Vasseur à Sky Alemanha, “mas confio neles, sei que estavam no controle e que algo pode acontecer".

“Mas, por outro lado, também é muito difícil para uma equipe congelar as posições. Acho que eles são profissionais e eu realmente gostei disso".

Assim como seu companheiro de equipe Hamilton, que classificou o GP da China como uma das corridas de F1 mais divertidas de sua carreira, Leclerc adorou a disputa roda a roda.

“Sinceramente, esses carros, para corridas, são realmente muito divertidos”, disse ele. “E, sim, foi uma corrida muito legal. Acho que foi uma batalha muito justa, difícil, mas justa, o que foi legal. E, além disso, há também muitas táticas dentro do cockpit, o que é realmente legal".

“Obviamente, houve essa disputa para ver quem conseguiria a ultrapassagem na última curva, e nós dois freamos bem cedo, além da maneira como você distribui e gerencia a energia. Então, foi uma corrida divertida".

O monegasco admitiu ter sido superado de forma justa por Hamilton, que conquistou seu primeiro pódio pela Ferrari.

“No fim das contas, Lewis foi simplesmente mais forte e estou feliz pelo pódio dele”, disse ele. “É claro que estou desapontado por ter perdido o top 3, mas sei que dei tudo de mim e, no fim das contas, Lewis foi simplesmente mais forte neste fim de semana".

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