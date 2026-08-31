F1 - Chefe da Ferrari alerta: 'Não podemos desperdiçar mais pontos'

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, pediu ao seu time que continue aprimorando a execução nos finais de semana de corrida, já que a diferença entre os líderes da Fórmula 1 em 2026 continua diminuindo.

Utilizando boa parte de 2025 para desenvolver um carro vitorioso, a Ferrari trouxe para a temporada atual o competitivo SF-26, garantindo vitórias com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, além da segunda colocação no campeonato de construtores. No entanto, o ritmo promissor do carro não se traduziu em pódios nas corridas da Hungria e da Holanda.

Erros operacionais e estratégicos comprometeram os resultados recentes da equipe. Em Budapeste, uma má largada, penalidade e paradas lentas custaram o pódio, enquanto na Holanda a falta de aderência dos pneus na classificação e oportunidades perdidas na corrida impediram novo destaque em circuitos favoráveis ao carro de 2026.

Vasseur afirmou estar plenamente ciente de que a Ferrari não pode se dar ao luxo de desperdiçar nenhuma oportunidade se quiser alcançar a Mercedes ou manter-se longe de uma McLaren em ascensão, embora tenha destacado que a Scuderia já tenha dado grandes passos nas últimas temporadas.

“Sinceramente, acho que demos um grande passo em termos de execução nos últimos dois ou três anos. Em termos de estratégia, de pit stops, estamos indo bem”, disse Vasseur. “Perdemos oportunidades principalmente nos últimos dois fins de semana, mas não tenho certeza se perdemos mais oportunidades do que a McLaren ou a Mercedes desde o início da temporada".

“Mas, se você quer ser campeão, não pode deixar pontos na mesa. Temos que somar o máximo de pontos que pudermos".

A Ferrari trouxe um número impressionante de atualizações no carro nas últimas semanas e meses, com mais peças aerodinâmicas e um motor aprimorado previstos para Monza. Mas, à medida que o grid continua a se equiparar em termos de desempenho absoluto, Vasseur acredita que aprimorar as operações do fim de semana de corrida está se tornando cada vez mais importante.

“Você tem duas corridas. Tem a corrida de desenvolvimento; prova após prova, você traz peças para melhorar o potencial. Mas, ao mesmo tempo, também precisa estar no limite do seu potencial”, destacou. “Às vezes você vai bem, às vezes não".

“Esta temporada é desafiadora porque tudo é novo. Os regulamentos, a energia e os pneus são diferentes em relação ao ano passado; isso significa que temos muito mais questões novas em pauta do que tínhamos no ano passado, e é por isso que todos estamos cometendo mais erros. Mas meu trabalho também é minimizar esse número de erros. Não importa o que os outros estejam fazendo, mas temos que minimizar isso".

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Embora as equipes e os construtores tenham conseguido lidar melhor com as complicadas unidades de potência de 2026 e com os regulamentos complexos que determinam como operá-las, otimizar o uso da energia ainda pode fazer uma enorme diferença.

“A unidade de potência é a chave. De uma volta para outra, ainda é possível ter uma oscilação no desempenho”, alertou o francês. “É muito menos do que tivemos na China ou na Austrália, onde às vezes perdíamos quatro, cinco décimos. Agora estamos perdendo um ou dois. Mas isso representa quatro posições no grid em Zandvoort. Isso significa que precisamos manter esse [foco]".

“Acho que isso está mais ligado ao fato de ser uma nova área do regulamento e um ano desafiador, mas é certamente uma das áreas de foco da equipe".

A Ferrari chega ao fim de semana do GP da Itália 87 pontos atrás da Mercedes, enquanto Hamilton está empatado com George Russell, ambos 59 pontos atrás do líder do campeonato, Kimi Antonelli.

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