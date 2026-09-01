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F1: Chefe da Ferrari considera cópia pelas rivais uma "boa recompensa" para Maranello

Fred Vasseur falou abertamente sobre os inovadores projetos aerodinâmicos do SF-26, que foram copiados por seus rivais

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur afirmou, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, que o fato de as equipes rivais copiarem seus projetos inovadores de Fórmula 1 é uma “boa recompensa” para Maranello.

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O SF-26 da Ferrari iniciou a era regulatória de 2026 com inovações marcantes nos testes do Bahrein, como a aleta Flick Tail Mode (FTM) — que gera downforce com baixo impacto no arrasto — e a asa traseira 'macarena'. A ousadia do projeto levou a FIA a banir o FTM a partir de 2027 para fechar a brecha no regulamento técnico, evitando custos e designs fora de controle na categoria.

O impacto das soluções da Scuderia fez com que as concorrentes reagissem rapidamente no desenvolvimento de seus próprios carros. A McLaren começou a projetar uma asa 'macarena' logo após presenciar a ideia da Ferrari na pré-temporada, enquanto a Red Bull já buscava um conceito similar de forma independente, evidenciando o pioneirismo de Maranello no novo ciclo técnico.

Vasseur disse que foi um incentivo para seus aerodinamicistas e projetistas de Maranello estarem na vanguarda, já que ele os encorajou ativamente a adotar uma mentalidade inovadora e assumir mais riscos.

Quando questionado se o fato de equipes rivais copiarem o FTM e a asa traseira era um elogio a Maranello, Vasseur respondeu: “Não estou aqui para receber elogios. Estou aqui porque quero vencer. O melhor elogio para mim é subir ao pódio".

“Mas sim, é verdade que, para o pessoal da equipe, ver a Red Bull lançando a asa — e acho que provavelmente a Red Bull começou antes de ver nossas asas —, e as outras equipes começando a copiá-la, ou mesmo o dispositivo no escapamento, para o pessoal da equipe que teve a ideia, é uma boa recompensa".

Dada a bem documentada fraqueza da unidade de potência da Ferrari, não é exagero sugerir que o SF-26 possa ser considerado o melhor chassi da F1. Após uma série de atualizações, Charles Leclerc e Lewis Hamilton venceram, cada um, um GP — em Silverstone e Barcelona, respectivamente — e a Ferrari ocupa o segundo lugar na classificação de construtores.

O SF-26 foi o primeiro carro concebido sob a supervisão do diretor técnico Loic Serra, que foi inicialmente contratado em 2023, mas só se juntou à equipe, vindo da Mercedes, no final de 2024, após um longo período de licença obrigatória.

Segundo Vasseur, esse processo demorado é um bom exemplo do motivo pelo qual leva tanto tempo para transformar uma equipe de F1. “A frustração que você pode sentir às vezes na F1 é que, do lado técnico, o processo é extremamente demorado, porque há muita inércia”.

“Por exemplo, começamos a discutir [com Loic] em meados de 2023 e ele se juntou à equipe no final de 2024. Agora ele está focado no carro de 2026 e ainda está recrutando pessoas para ajudá-lo. Isso significa que esse processo leva anos, enquanto, por outro lado, queremos resultados já na próxima semana".

“Estou muito, muito satisfeito com as escolhas que fizemos, com a estrutura que temos e com a colaboração que existe na equipe. A equipe é forte. A colaboração é extremamente forte", concluiu.

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