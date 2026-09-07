F1: Chefe da Ferrari dá veredito sobre embate entre Hamilton e Leclerc em Monza

Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, admitiu que o incidente entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton na primeira volta do GP da Itália de Fórmula 1 “não foi bom para o time”, mas que a Scuderia pode considerar ordens de equipe no futuro próximo.

Leclerc defendeu-se agressivamente na primeira volta contra Hamilton, que tentou ultrapassar seu companheiro de equipe depois que ambos largaram da segunda fila do grid de Monza. O monegasco se recusou a ceder a posição, empurrando Hamilton para fora na saída da curva 2 e forçando-o a sair para a caixa de brita, o que resultou na queda de Hamilton para a 10ª posição.

“Conversei com o Lewis por dois segundos e não falei nada com o Charles”, disse Vasseur quando questionado sobre o incidente durante coletiva de imprensa na noite de domingo. “Teremos tempo para discutir isso. Prefiro conversar primeiro com eles e não com vocês. Com certeza, o desfecho das curvas 1 e 2 não é bom para a equipe, se é essa a pergunta".

A Ferrari tem se mostrado relutante em impedir que seus pilotos disputem entre si este ano — apesar de alguns apelos de observadores para que a equipe apoie Hamilton na briga pelo campeonato, já que ele tem sido o piloto da Ferrari mais próximo da dupla da Mercedes.

Vasseur acredita que tal decisão teria sido prematura e, portanto, a política não havia mudado antes de Monza. Ele deu a entender, no entanto, que tal decisão poderia surgir em algum momento.

“Agora, para ver se [precisamos] dar uma ordem de equipe ou algo do tipo, acho que a boa comparação que fiz foi com o ano passado”, continuou. “Piastri liderava a McLaren nesta fase da temporada e, se a McLaren tivesse apostado tudo em Piastri, Max Verstappen teria sido campeão".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Com certeza, em algum momento você tem que tomar uma decisão, mas acho que era muito cedo para tomar uma decisão antes de Monza. Agora terei tempo para discutir com os rapazes".

“Para uma equipe, nunca é bom perder pontos. Isso está claro. Agora, basicamente no início da temporada, acho que qualquer chefe de equipe do mundo adoraria deixá-los correr. Congelar as posições quando você é o chefe de equipe... não pense que é uma escolha fácil. Você faz isso pela equipe, faz isso pelos resultados no final, mas nunca é uma decisão fácil".

“Por definição, eu adoraria deixá-los correr o fim de semana inteiro. Agora, por uma questão de lógica, você tem que tomar uma decisão em algum momento. Cada equipe é diferente. Teremos que tomar uma decisão quando for a hora certa".

Leclerc, que abandonou a corrida logo no início após bater forte na Parabólica, admitiu depois que o incidente na primeira volta não foi exatamente o que a equipe precisava, dizendo que “fomos longe demais”.

Quando essas palavras foram apresentadas a Hamilton após a corrida, ele respondeu: “Eu estava na frente na curva 2, no ápice, eu estava na frente. Não havia nenhum ‘nós’ nisso".

Após a vitória de Kimi Antonelli em Monza, Hamilton está agora 76 pontos atrás do italiano no campeonato. A Ferrari está 122 pontos atrás da Mercedes na classificação de construtores.

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