Muitos fãs da Ferrari estão incomodados com a falta de ritmo do SF-25 nas últimas corridas da Fórmula 1. Até o momento, nem Lewis Hamilton, nem Charles Leclerc conseguiram ter resultados positivos ou esperados de uma equipe que terminou como a segunda colocada em 2024.

"É basicamente a mesma coisa que tem sido nos últimos três anos", disse o chefe da equipe da Ferrari, Frederic Vasseur, sobre a configuração de engenharia da Ferrari enquanto enfrentava perguntas da mídia antes do GP da Emilia Romagna.





"Cometemos alguns erros com o carro, mas sabemos onde melhorar".



A linha de questionamento direcionada a Vasseur não é nova no automobilismo, nem na sede da Ferrari em Maranello. Se um carro não atende às expectativas, quem é o responsável? E será que se pode esperar que um departamento técnico produza um projeto vencedor se ele contar com as mesmas pessoas envolvidas em um projeto que ficou aquém do esperado?



A vitória de Hamilton na corrida Sprint na China é um caso isolado em uma temporada em que a Ferrari está muito atrasada - em quarto lugar na classificação dos construtores e 152 pontos atrás da McLaren. O desempenho indiferente na pista foi obscurecido por uma onda de negatividade em relação ao SF-25 e sua gênese.



Quando as coisas dão errado na pista, a reação do mundo externo começa com a análise e logo se volta para as pessoas por trás do projeto. Em Ímola, perguntaram a Vasseur se havia total confiança na equipe técnica que trabalhava no carro de 2026. Em resposta, ele foi preciso ao esclarecer a posição de Loic Serra, o diretor técnico que veio da Mercedes em outubro passado para substituir Enrico Cardile, que permanece em "licença maternidade" enquanto aguarda uma mudança para a Aston Martin.



"Quando Loic chegou a Maranello há seis meses, o carro atual já estava, digamos, 90% definido", disse Vasseur. "Depois, é claro, depende de elementos individuais, mas as principais decisões por trás do projeto já haviam sido tomadas".

"Refiro-me à distribuição de peso, à distância entre eixos, ao conceito geral e assim por diante. Isso é algo que afeta todas as equipes quando há uma mudança na liderança técnica".



A mensagem é clara: quando Serra chegou a Maranello, ele herdou as bases estabelecidas por Cardile. Mas se o SF-25 não é o projeto de Serra, o mesmo vale para Cardile, que deixou Maranello em 8 de julho. Na verdade, o carro atual não tem um 'pai' real, se por pai entendermos um diretor técnico responsável pelo projeto.



"Por outro lado, 95% da equipe é a mesma que trabalhou nos projetos de 2023, 2024 e 2025. Estou convencido de que só porque um projeto tem problemas não significa que a estrutura não esteja funcionando", disse Vasseur.



"Tenho muita confiança em nosso grupo de trabalho - sabemos que precisamos melhorar, mas isso é uma constante no automobilismo. Mesmo quando você está na liderança, sabe que precisa continuar melhorando, caso contrário se expõe aos ataques dos rivais".



"Quanto a este ano, provavelmente cometemos alguns erros com o carro. Precisamos fazer um trabalho melhor, mas a motivação e a mentalidade estão lá. Tenho certeza de que só precisamos continuar crescendo [e também] identificando e resolvendo problemas."



Vasseur rejeita qualquer conversa sobre o abandono do desenvolvimento do SF-25 em favor do projeto 2026 e continua convencido de que, além do plano de desenvolvimento (que deve introduzir atualizações importantes durante o fim de semana do GP da Espanha), a equipe ainda não explorou totalmente o que tem à sua disposição.



"Muitas vezes, terminamos os fins de semana de corrida com a sensação de que não extraímos o máximo do carro. Enquanto tivermos essa sensação, não posso dizer que conheço o potencial exato do projeto".



"É por isso que acredito que ainda há sinais de que há espaço para melhorias".

