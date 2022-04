Carregar reprodutor de áudio

Mattia Binotto, chefe da Ferrari, disse que ainda é muito cedo na temporada para considerar ordens de equipe entre seus pilotos de Fórmula 1, apesar da vantagem atual de Charles Leclerc.

O time italiano tem sido a equipe a ser vencida até agora nesta temporada, com Leclerc emergindo como líder do campeonato, vencendo duas das três primeiras corridas.

Com Carlos Sainz abandonando na Austrália no último fim de semana, Leclerc está 38 pontos à frente de seu companheiro de equipe e está claramente na melhor posição para lutar pelo título.

Mas, apesar da vantagem óbvia que a Ferrari poderia obter ao colocar todo o seu peso atrás de um piloto, Binotto deixou claro que ambos os pilotos permanecem livres para conquistar vitórias agora.

“São apenas três corridas que foram feitas agora,” ele explicou. “Ainda faltam 20, o campeonato ainda é muito longo.

“Nossos pilotos são livres para lutar, e estou realmente ansioso e gostando que eles estejam lutando pelo primeiro lugar.”

O F1-75 da Ferrari parece não ter fraquezas, provando-se rápido em todas as condições e tipos de circuito, além de ter melhor confiabilidade do que os principais rivais da Red Bull.

O próprio Leclerc disse que o carro de 2022 da equipe estava permitindo que ele extraísse o máximo dele.

"É um carro muito forte, com certeza", disse. “Acho que até agora está se encaixando bem na minha pilotagem. Entendi o carro muito cedo na temporada e acho que isso está me ajudando por enquanto.

“Esta foi uma boa surpresa. Mas sim, precisamos continuar pressionando, obviamente. Por enquanto, está indo muito bem.”

Mas com a Ferrari indo para sua corrida em casa no GP da Emilia Romagna, Leclerc está ciente de que a equipe não pode se distrair de sua necessidade de continuar entregando o seu melhor.

“Há muitas coisas que serão muito loucas em Ímola para nós”, disse ele. “Tenho certeza de que há muita emoção, mas também precisamos ter certeza, como equipe, de não tentar exagerar, porque haverá muitas expectativas, como sempre. Precisamos manter a calma”.

