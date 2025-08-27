Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Últimas notícias
Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Chefe da Ferrari é otimista para Holanda: "Queremos manter a tendência positiva dos últimos GPs"

Fréd Vasseur está convencido de que a Scuderia em Zandvoort pode consolidar o avanço do SF-25 com a introdução da nova suspensão traseira e a evolução da parte inferior

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli

Fréderic Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, está olhando para o GP da Holanda de Fórmula 1 com otimismo. Para o francês, o segundo lugar no campeonato de construtores é o objetivo a ser defendido pela Scuderia quando o campeonato mundial for retomado após as duas semanas de férias.

Leia também:

Em Zandvoort, a Scuderia está em busca de confirmação: o SF-25 será alinhado com uma configuração média-alta de carga aerodinâmica, dadas as características da pista que é frequentemente varrida pelo vento que traz a areia da praia próxima para o asfalto.

Vasseur virou uma nova página depois de um decepcionante quarto lugar na Hungria, que veio depois da pole position de Charles Leclerc e de um início de corrida animado do monegasco, até que o problema forçou Leclerc a reduzir seu ritmo. Temia-se um problema no chassi, mas um novo não foi preparado para a etapa holandesa.

"Estamos de volta aos trilhos após a pausa de verão, que permitiu que a equipe e os pilotos recarregassem as baterias, prontos para enfrentar uma fase final de temporada muito intensa. Na Holanda, queremos manter a tendência positiva criada nas últimas corridas, nas quais fizemos progressos em termos de competitividade".

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

O francês está pressionando para que a Ferrari consiga se basear em uma boa classificação, que pode ser decisiva em uma pista estreita e sinuosa, caracterizada por duas curvas elevadas muito exigentes.

"Charles e Lewis [Hamilton] estão prontos e a equipe está totalmente concentrada, determinada a colocá-los na melhor posição possível para obter bons resultados já na classificação, o que é particularmente importante em Zandvoort, dada a dificuldade de ultrapassar aqui", concluiu.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Franco Nugnes Fórmula 1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Brembo revela que está trabalhando para que Hamilton se acostume com o sistema de freios da Ferrari
Próximo artigo Senna, greve e segurança: Campeões nomeiam momentos que mudaram a F1 para sempre

Principais comentários
Franco Nugnes
Mais de
Franco Nugnes
F1: Ferrari testa 'asa dianteira móvel' de 2026 no Hungaroring

F1: Ferrari testa 'asa dianteira móvel' de 2026 no Hungaroring

Fórmula 1
F1: Ferrari testa 'asa dianteira móvel' de 2026 no Hungaroring
F1 - Pirelli finaliza teste de pneus na Hungria: Leclerc faz mais de 140 voltas e Colapinto bate

F1 - Pirelli finaliza teste de pneus na Hungria: Leclerc faz mais de 140 voltas e Colapinto bate

Fórmula 1
F1 - Pirelli finaliza teste de pneus na Hungria: Leclerc faz mais de 140 voltas e Colapinto bate
F1 - Ferrari entende falha no carro de Leclerc na Hungria: Não houve problema no chassi

F1 - Ferrari entende falha no carro de Leclerc na Hungria: Não houve problema no chassi

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Ferrari entende falha no carro de Leclerc na Hungria: Não houve problema no chassi
Lewis Hamilton
Mais de
Lewis Hamilton
F1 - Steiner critica comentário de Hamilton: "Busca fazer com que as pessoas sintam pena"

F1 - Steiner critica comentário de Hamilton: "Busca fazer com que as pessoas sintam pena"

Fórmula 1
F1 - Steiner critica comentário de Hamilton: "Busca fazer com que as pessoas sintam pena"
Depois de ter cargo ameaçado, chefe da Ferrari explica como rumores afetam as equipes de F1

Depois de ter cargo ameaçado, chefe da Ferrari explica como rumores afetam as equipes de F1

Fórmula 1
Depois de ter cargo ameaçado, chefe da Ferrari explica como rumores afetam as equipes de F1
F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas

F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas

Fórmula 1
F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas
Ferrari
Mais de
Ferrari
"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1

"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1

Fórmula 1
"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1
F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"

F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"

Fórmula 1
F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"
F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

Fórmula 1
F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

Últimas notícias

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Misc Rally
Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

PCUP Porsche Cup
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

F1 Fórmula 1
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros