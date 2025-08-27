Fréderic Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, está olhando para o GP da Holanda de Fórmula 1 com otimismo. Para o francês, o segundo lugar no campeonato de construtores é o objetivo a ser defendido pela Scuderia quando o campeonato mundial for retomado após as duas semanas de férias.

Em Zandvoort, a Scuderia está em busca de confirmação: o SF-25 será alinhado com uma configuração média-alta de carga aerodinâmica, dadas as características da pista que é frequentemente varrida pelo vento que traz a areia da praia próxima para o asfalto.

Vasseur virou uma nova página depois de um decepcionante quarto lugar na Hungria, que veio depois da pole position de Charles Leclerc e de um início de corrida animado do monegasco, até que o problema forçou Leclerc a reduzir seu ritmo. Temia-se um problema no chassi, mas um novo não foi preparado para a etapa holandesa.

"Estamos de volta aos trilhos após a pausa de verão, que permitiu que a equipe e os pilotos recarregassem as baterias, prontos para enfrentar uma fase final de temporada muito intensa. Na Holanda, queremos manter a tendência positiva criada nas últimas corridas, nas quais fizemos progressos em termos de competitividade".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

O francês está pressionando para que a Ferrari consiga se basear em uma boa classificação, que pode ser decisiva em uma pista estreita e sinuosa, caracterizada por duas curvas elevadas muito exigentes.

"Charles e Lewis [Hamilton] estão prontos e a equipe está totalmente concentrada, determinada a colocá-los na melhor posição possível para obter bons resultados já na classificação, o que é particularmente importante em Zandvoort, dada a dificuldade de ultrapassar aqui", concluiu.

