O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, sentiu certo grau de perplexidade quando o procedimento de largada da Fórmula 1 foi colocado sob escrutínio durante os testes de pré-ttemporada de 2026, afirmando que a necessidade de gerenciar o turbo lag "era conhecida desde o primeiro dia".

Como parte das amplas mudanças nos regulamentos técnicos para 2026, os carros não carregam mais o MGU-H - a unidade geradora de motor ligada ao turbo. Como essa unidade era usada para acelerar o turbo em rotações mais baixas, o turbo lag - o tempo necessário para que a turbina gire em velocidade máxima - foi efetivamente eliminado.

Sem isso, leva mais tempo para o turbo começar a girar - e, portanto, o motor de combustão interna não tem o torque total necessário para garantir que o carro saia rapidamente do grid de largada.

Acredita-se que a Ferrari tenha produzido um turbo menor para reduzir a inércia da turbina, diminuindo o atraso geral para garantir uma largada limpa. Isso foi em resposta à compreensão de que a FIA não alteraria o procedimento de largada, apesar das preocupações levantadas durante o período de elaboração das regras.

Por questões de segurança, no entanto, a FIA adicionou cinco segundos extras entre o momento em que o último carro alcança sua posição no grid após a volta de formação e o acendimento das luzes de largada. Isso segue simulações de largadas bem-sucedidas nos testes do Bahrein e deve garantir que todos os carros consigam acelerar seus turbos com sucesso.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Vasseur declarou sua surpresa com a mudança no procedimento.

"Sem o MGU-H, estava claro que o turbo lag se tornaria um fator a ser gerenciado, desde a dirigibilidade até as largadas das corridas", afirmou o chefe de equipe. "Isso é conhecido desde o primeiro dia. Ao avaliar as opções para definir as diretrizes de uma unidade de potência, não se trata apenas de potência pura, outros aspectos também importam, e um deles é a largada".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Por isso tomamos certas decisões, e a FIA foi bastante clara desde o início sobre não querer mudar o procedimento de largada, então fiquei surpreso quando esse tema ressurgiu no Bahrein".

Vasseur acrescentou que "compromissos" foram feitos no processo de design da Ferrari para acomodar a situação anterior, embora os carros com motor Ferrari geralmente parecessem ter largadas mais fortes no início da corrida, apesar da aplicação do período de espera de cinco segundos.

Outras figuras importantes das equipes destacaram a questão de segurança como motivação para a mudança, com a possibilidade de acidentes na linha de largada caso um piloto não consiga reagir a um carro à frente que demora a sair, mas também há um elemento de desempenho associado a isso.

"Posso dizer que é fácil pedir a um piloto que aponte uma preocupação de segurança ou algo similar, mas na realidade, isso já era conhecido há muito tempo", acrescentou Vasseur. "Ao projetar a arquitetura de um motor, sempre são feitos compromissos: por um lado, você busca potência máxima, por outro, dirigibilidade. É preciso tomar decisões".

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, cuja equipe usa motores Ferrari, sentiu que o experimento dos cinco segundos de espera funcionou para suavizar as preocupações de segurança previstas.

"Se olharmos para essas largadas simuladas, implementar a luz azul para uma sequência de cinco segundos tem funcionado muito bem", disse Komatsu. "Se você observar essas largadas, as pessoas que participaram conseguiram sair da linha bem. Então, não acho que [isso será um problema]".

"Inicialmente, sem esses cinco segundos extras, eu concordaria que poderia haver um risco de segurança, mas agora, com a fase de preparação antes da largada, não vejo nenhum risco de segurança", concluiu o chefe da Haas.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!