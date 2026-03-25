A Ferrari se prepara para participar do GP do Japão da Fórmula 1 com um objetivo claro: extrair o máximo possível do pacote atual e continuar a coleta de dados antes de abril, que pode se revelar decisivo para o desfecho deste campeonato mundial. O chefe de equipe Fred Vasseur apontou o caminho a seguir no terceiro fim de semana da temporada e encara com otimismo a pausa para fazer com que o SF-26 evolua na direção certa.

A pausa forçada causada pelo cancelamento dos GP do Bahrein e da Arábia Saudita dará tempo a todas as equipes para trabalhar nos pontos fracos de seus respectivos carros, mas também para reforçar os pontos fortes, quando e onde for possível.

Enquanto isso, como já foi dito, chega a vez do Japão. Suzuka é uma das pistas mais históricas da F1 e pode revelar-se bastante desafiadora para os carros de 2026 do ponto de vista do uso e recuperação de energia, sem contar a importante gestão dos pneus, fator que nunca deve ser negligenciado.

É por isso que a Ferrari busca maximizar o que aprendeu até agora com o carro SF-26. O importante é juntar tudo nos momentos certos do fim de semana, de modo a poder aproveitar tudo o que for possível e chegar à pausa em boa posição, mesmo de olho na Mercedes que, a julgar pelo que vimos entre Albert Park e Xangai, deve continuar sendo a referência com vantagem sobre as demais equipes.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“O GP da China foi mais uma experiência útil para nós. Confirmamos alguns dos aspectos positivos que havíamos visto em Melbourne, especialmente em condições de corrida, mas, ao mesmo tempo, constatamos que ainda há áreas em que precisamos melhorar. O nível geral de competitividade é muito alto e pequenos detalhes podem ter um grande impacto no resultado”, declarou Vasseur na véspera do fim de semana em Suzuka.

“Suzuka é um circuito muito exigente e representa mais uma oportunidade importante para entender melhor o SF-26 e continuar progredindo. Precisamos manter o foco em nós mesmos, trabalhar em todo o pacote e garantir que tudo se encaixe ao longo do fim de semana".

“Depois desta corrida, teremos também um mês em Maranello, que será importante para analisar os dados coletados nas três primeiras corridas e continuar a desenvolver o SF-26 na direção certa”, concluiu o gerente francês.

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