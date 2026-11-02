F1: Chefe da Ferrari pede por “respeito” após confronto entre Hamilton e Leclerc no México

Chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur afirmou que o confronto na primeira volta entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc no GP do México de Fórmula 1 se resume a “uma questão de respeito”.

Leclerc tentou ultrapassar Hamilton, que havia largado na pole position no Autódromo Hermanos Rodríguez, na curva 4. Ambos os pilotos saíram da pista e Leclerc saiu na frente. Durante o caos, Hamilton caiu para a terceira posição, atrás de Max Verstappen, da Red Bull.

O piloto monegasco recebeu uma penalidade de cinco segundos por sair da pista e obter vantagem. Verstappen acabou vencendo, Hamilton terminou em segundo e Kimi Antonelli, da Mercedes, ficou em terceiro. Leclerc cruzou a linha de chegada em quarto.

Ao falar com a Sky Sports F1 após a corrida, Vasseur foi questionado sobre o que os pilotos haviam discutido antes da corrida e se essas conversas haviam sido esquecidas.

“Acho que é apenas uma questão de respeito: respeito pela marca, pelo patrocinador, pela equipe e pelas duas mil pessoas que estão trabalhando como loucas lá em casa. Acredito que estamos voltando a ter bom desempenho e que demos um bom passo à frente”, explicou o francês.

“Com as duas atualizações, o pessoal na sede está trabalhando dia e noite. E, sinceramente, é difícil para mim aceitar abrir mão de uma vitória como essa. Terei tempo para conversar com eles, mas, sinceramente, hoje estou um pouco desanimado".

Hamilton não mediu palavras ao comentar sobre seu companheiro de equipe após a corrida. O heptacampeão argumentou que a equipe de Maranello precisa ter “algumas conversas sérias nos bastidores”, e que a equipe poderia ter “facilmente conquistado uma dobradinha” no México. Leclerc acrescentou que achou que a pilotagem de Hamilton estava “bem no limite”.

Quando questionado sobre os comentários dos dois pilotos, Vasseur preferiu tratar do assunto em particular.

“Os comentários de Lewis, discutimos com Lewis; e os comentários de Charles, discutimos com Charles”, disse o chefe da Ferrari. “O que vejo é o resultado".

"O resultado é que tínhamos uma vitória ao nosso alcance. Estávamos em primeiro e segundo no México. A última ultrapassagem no México foi muito antigamente. E quando você está em primeiro e segundo, não imagina que possa perder a corrida, e conseguimos fazer isso".

Atualmente, a Ferrari ocupa o segundo lugar na classificação de construtores, com 504 pontos, 126 pontos atrás da líder do campeonato, a Mercedes. A Red Bull vem em terceiro, com 382 pontos, e a McLaren ocupa o quarto lugar, com 365 pontos.

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