Fórmula 1 Lançamento da Ferrari

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fred Vasseur ele esclareceu que o trabalho de desenvolvimento será enorme e muito importante

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Frédéric Vasseur, Ferrari Team Principal

Frédéric Vasseur, chefe da equipe da Ferrari, foi cauteloso na coletiva de imprensa que seguiu a estreia do carro SF-26 na pista. É cedo demais para se precipitar, mas o francês esclareceu que o trabalho de desenvolvimento na temporada 2026 da Fórmula 1 será enorme e muito importante.

As palavras proferidas por Vasseur ao final do shakedown realizado em Fiorano estão alinhadas com as expressões dos responsáveis das outras equipes após os primeiros quilômetros da temporada.

A importância técnica dos projetos para 2026 é tão significativa que prende a respiração até o momento em que o carro liga o motor e sai da garagem. Milhares de componentes se sincronizaram e Lewis Hamilton apareceu na pista, completando metade dos 15 quilômetros permitidos pelo regulamento antes de Charles Leclerc assumir o carro.

“Este é um primeiro marco importante para a temporada que nos espera, e é ainda mais neste ano, visto que o regulamento nos obrigou a construir um carro completamente novo", disse Vasseur. "Percorremos um longo caminho e eu diria que foi bastante positivo: estou muito orgulhoso do trabalho realizado na fábrica por toda a nossa equipe".

"Houve um enorme esforço nas últimas semanas e meses, e no que diz respeito à unidade de potência, eu diria nos últimos anos. Por isso, estamos todos mais do que satisfeitos com o que vimos hoje".

"Obviamente, isso não é o fim da história, mas apenas o começo; agora nos aguardam os testes e passaremos ao trabalho de preparação para a temporada. Estamos otimistas, queremos aproveitar toda essa ‘jornada’, agora o foco se voltará para os testes que começaremos na terça-feira em Barcelona".

A abordagem escolhida pela Ferrari foi alinhada com a adotada pela McLaren, ou seja, adiar o máximo possível o trabalho de desenvolvimento até o limite necessário para poder construir o carro para levar à pista. O primeiro teste será agora a confiabilidade geral do projeto.

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26

Foto di: Federico Basile | AG Photo

“O aspecto mais importante a partir de agora será conseguir acumular quilômetros, e é por isso que hoje estamos satisfeitos por não termos tido problemas. É um bom avanço para os testes de Barcelona, porque nas provas da próxima semana o objetivo será obter o máximo de informações e dados sobre o carro, depois começaremos o desenvolvimento a partir dos testes no Bahrein".

“A chave para alcançar o desempenho, acredito, será a integração; o desempenho de cada área individual é muito importante, mas no final o maior desafio será a integração de todos os sistemas, incluindo os pilotos".

"Para eles também, o novo regulamento implica um reinício completo da abordagem, eles terão que mudar completamente a forma como encaram o fim de semana e provavelmente o estilo de pilotagem também será um pouco diferente".

"Parte do nosso trabalho será fornecer aos nossos pilotos as ferramentas certas para permitir que eles se expressem ao máximo, mas todos estamos começando do zero, descobrindo novos desafios a enfrentar. No fundo, é uma sensação boa porque faz parte do nosso trabalho, nosso DNA nos leva a aceitar esses desafios".

Sobre as previsões, Vasseur não se arrisca, alinhado com os outros chefes de equipe da F1: “É muito cedo para ter um cenário claro. Agora trabalharemos para desenvolver e melhorar, depois veremos qual será o cenário para Melbourne, mas ainda há muito caminho a percorrer antes do GP da Austrália".

"Nesta temporada, o ritmo dos programas de desenvolvimento será muito mais alto do que o habitual; no front aerodinâmico estamos dando passos importantes toda semana, e isso vale para nós assim como para nossos adversários".

"Teremos um panorama geral do desempenho quando estivermos em Melbourne, mas as hierarquias do primeiro fim de semana não necessariamente serão as mesmas da quarta ou quinta corrida da temporada: o trabalho de desenvolvimento será enorme".

