F1 - Chefe da Ferrari rejeita 'domínio' da Red Bull após Singapura: "Não é a equipe a ser batida"

O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, se recusou a considerar a Red Bull como a atual melhor equipe da Fórmula 1, apesar de Max Verstappen ter vencido as corridas de Sepang e de Singapura.

O tetracampeão mundial conquistou sua primeira vitória de 2026 com uma atuação dominante na Malásia, antes de vencer tanto a sprint quanto a prova principal de Singapura apenas uma semana depois.

Isso ocorre depois que a Red Bull apresentou uma grande atualização em Baku em meio à sequência atual de cinco pódios de Verstappen, deixando a equipe agora a apenas sete pontos da McLaren, terceira colocada, faltando seis etapas para o final.

Mas Vasseur argumentou que esse ressurgimento é típico da temporada, que começou com a Mercedes, líder isolada, vencendo as seis primeiras etapas, antes que a Ferrari e a McLaren diminuíssem a diferença. Ambas as equipes conquistaram duas vitórias durante a 'perna europeia' de 2026, até que a Red Bull finalmente subisse ao degrau mais alto do pódio, o que significa que a hierarquia tem oscilado devido às diferentes estratégias de atualização.

Assim, quando questionado pelo Motorsport.com se a Red Bull é a “equipe a ser batida”, Vasseur respondeu: “Não tenho certeza".

"Honestamente, eles estão indo muito bem, mas não é a equipe a ser batida. Se você observar a McLaren e a Mercedes, se analisar desde o início da temporada, a Mercedes estava voando, depois nós vencemos duas corridas, depois a McLaren venceu duas, e depois a Red Bull venceu duas ou três".

“Isso significa que, se alguém trouxer melhorias na próxima semana, a classificação pode mudar. Mas o mais importante é nos concentrarmos em nós mesmos, sem pensar nos outros".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto: Anni Graf - Fórmula 1 via Getty Images

Os comentários de Vasseur vieram depois que George Russell, da Mercedes, afirmou que a Red Bull é “a equipe a ser batida”, considerando que as vitórias de Verstappen ocorreram em dois circuitos muito diferentes.

Mas o chefe da Ferrari, cujos pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em segundo e sexto no domingo, acredita que grande parte da vitória de Verstappen em Singapura se deveu à primeira volta.

Nela, o piloto da Red Bull conseguiu segurar Leclerc na entrada da curva 1 e, como as ultrapassagens são extremamente difíceis no apertado circuito de rua de Marina Bay, Verstappen pôde controlar a corrida a partir daí.

Vasseur acrescentou: “Ficou claro para nós, mesmo quando estávamos ultrapassando carros, que assim que ficávamos dois ou três segundos atrás, já enfrentávamos mais dificuldades".

“Ficou claro em todas as voltas em que estávamos ultrapassando alguém. Com certeza, você perde tempo ao ultrapassar, mas mesmo antes disso, quando estava dois ou três segundos atrás, já era difícil. Isso significa que a posição na curva 1 era fundamental", concluiu.

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