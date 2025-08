Chefe da Ferrari na Fórmula 1, Fred Vasseur diz entender a frustração de Lewis Hamilton após uma série de comentários pesados do heptacampeão no GP da Hungria, acreditando que o britânico conseguirá dar a volta por cima após a pausa de verão.

Hamilton ficou fora da Q2 no sábado, terminando em 12º lugar no grid, enquanto seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, surpreendeu as duas McLarens e conquistou a pole.

A partir de sua posição inferior no grid, Hamilton não conseguiu se mover a classificação e evitou ser ultrapassado, terminando em 12º, enquanto Leclerc inicialmente parecia estar no pódio até que um problema desconhecido com seu carro o tirou da disputa pelo top 3, ficando apenas em quarto.

Depois de sua decepcionante classificação, Hamilton ficou sem respostas e sugeriu que a Ferrari deveria encontrar um piloto diferente, e ele estava igualmente sombrio e retraído após a corrida de domingo. Ao ser questionado sobre o período difícil de seu astro em Maranello, o diretor da equipe, Vasseur, apoiou Hamilton para que ele se recuperasse rapidamente e não quis dar muita importância à sua autocrítica.

"Não preciso motivá-lo. Sinceramente, ele está frustrado. Honestamente, ele está frustrado, mas não desmotivado", disse Vasseur. "Sim, ele é exigente. Mas acho que também é por isso que ele é sete vezes campeão mundial. Ele é exigente com a equipe, com o carro, com os engenheiros, com os mecânicos e comigo mesmo também".

"Posso entender perfeitamente a situação. Às vezes, você faz comentários sobre o que o piloto está dizendo [no] carro, mas se você colocar o microfone em alguns outros jogadores de futebol e assim por diante, não sei se seria muito melhor".

"Às vezes, logo após a corrida ou logo após a classificação, você fica muito decepcionado e a primeira reação é dura. Posso entender a frustração, mas todos nós estamos frustrados. Às vezes, se você me perguntar [algo], se eu disser [o que quero], irei aos comissários".

Vasseur insistiu que o fim de semana de Hamilton parecia pior do que foi, porque ele perdeu por pouco o corte para o Q3 em um pelotão do meio bem apertado, enquanto Leclerc foi um quarto de segundo mais rápido para avançar para a parte final da classificação.

"Com certeza, quando você é heptacampeão, seu companheiro de equipe está na pole position e você está fora do Q3, é uma situação difícil", continuou ele. "Mas, no geral, também podemos dar uma olhada no fato de que ele estava na frente de Charles no Q1, ficando um décimo abaixo também na primeira saída do Q2".

"Não estávamos muito longe de ter os dois carros na Q2. E o resultado disso é que Charles, no final, conseguiu fazer a pole position. O problema é que, quando estávamos com falta de desempenho e em risco, ele fez uma volta dois décimos mais lenta que Charles, e ficou fora da Q2".

"Não sei se tivemos azar com Lewis ou sorte com Charles, mas, no final das contas, estamos realmente no limite. Mas posso entender a frustração de Lewis, isso é normal, e ele vai se recuperar. Depois, ele ficou preso em um trem de DRS, mas quando estava sozinho, o ritmo era bom. Tenho certeza de que ele voltará e terá um bom desempenho".

Hamilton chega às férias de verão em sexto lugar na classificação dos pilotos, sem um pódio inédito na Ferrari, embora tenha vencido a sprint da China em abril.

