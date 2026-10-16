F1: Chefe da Haas admite que Câmara não seria escolhido sem testes de Portimão

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, revelou que sem a estrutura de testes com carros anteriores (TPC) viabilizada pela colaboração com a Toyota, a escuderia americana dificilmente teria a confiança necessária para fechar o contrato com Rafa Câmara para temporada 2027 da Fórmula 1 baseando-se apenas em seu desempenho na Fórmula 2.

Ao ser questionado se o Câmara teria sido contratado exclusivamente pela performance na F2, Komatsu reafirmou a importância dos testes com carros anteriores (TPC), organizados pela Toyota.

"Esse é parte do motivo pelo qual queríamos ter a capacidade de fazer testes de TPC, sabe? Ter uma equipe de testes e, graças à nossa colaboração com a Toyota, conseguimos estruturar essa equipe no ano passado. O ano passado foi para sair do zero, operar profissionalmente, criar uma boa cultura e um bom time".

"E este ano nós sabíamos que tínhamos que ser capazes de avaliar pilotos. Nós já prevíamos isso, sabe, por conta da situação contratual dos nossos pilotos. Então, novamente, isso é, digamos, um crescimento enorme para a capacidade da equipe".

"Sem os testes de TPC, é difícil dizer, porque obviamente nós buscávamos ter essa capacidade e nós a temos. Nós tínhamos essa capacidade, portanto pudemos avaliá-lo por conta própria".

"Mas sem ter feito isso, sim, com certeza eu não estaria nem de perto tão confiante", continuou Komatsu, sobre a decisão sobre o assento para 2027. "Não sei se teria tomado a mesma decisão [sem os testes]. Sinceramente, não sei, provavelmente não. Porque a F2 vista de fora é muito, muito difícil de entender".

Foto de: Haas F1 Team

O chefe da Haas fez um paralelo entre a escolha de Câmara com a decisão por Bearman em 2025: "Como acho que todos vocês questionaram quando escolhi o Ollie [Bearman] para a vaga de 2025: 'O Ollie não está rendendo na F2, você tem certeza de que é a escolha certa?'".

"Recebi essa pergunta de vários de vocês, mas eu estava confiante porque tínhamos acesso ao Ollie pelos TL1s. Eu sabia do que ele era capaz. Nós sabíamos do que ele era capaz e que tipo de personalidade ele tem, etc".

"Portanto, sem fazer esse TPC, com certeza pareceria — se decidíssemos escolher o Rafa sem ter feito isso — uma aposta muito maior. E eu iria querer apostar assim? Provavelmente não, mas é uma situação hipotética. É por isso que montamos essa estrutura, para que pudéssemos ter o controle da situação nas nossas mãos".

"Então, sim, estou mais direto e mais focado na equipe. Nossa equipe foi capaz de colocar esse mecanismo em prática e aí o Rafa apareceu. Foi tudo uma questão de momento certo. Nós estávamos prontos para avaliá-lo e ele fez um trabalho fantástico. Vamos focar nisso".

Toyota queria um piloto na F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Komatsu também revelou que a Toyota desejava ter um piloto na escuderia americana, mas que a situação foi esclarecida rapidamente.

"Desde o primeiro momento em que começamos a conversar com a Toyota, lá em 2024, eu sabia que o Akio [Akio Toyoda, presidente da Toyota] estava muito entusiasmado em colocar um de seus pilotos no assento titular para 2027".

"Por isso, fui vê-lo pessoalmente em Tóquio antes de assinar qualquer coisa, antes que ele me fizesse qualquer comentário, porque eu não queria nenhum mal-entendido ou que ele, digamos assim, investisse na equipe com uma falsa expectativa de: 'se trabalharmos juntos, podemos colocar um dos meus pilotos no assento'".

"Eu disse a ele: 'olhe, eu entendo o seu objetivo, mas este piloto, seja lá quem for o seu piloto, precisa ser o mais rápido'. Porque, se eu escolhesse um piloto que não fosse o mais rápido, que não fosse o melhor para a Toyota, ele seria classificado como: 'a Toyota simplesmente injetou dinheiro para colocar seu piloto na F1'".

"Daí, quem quer que fosse o piloto que conseguisse o assento por causa do apoio da Toyota seria rotulado como um piloto pagante da Toyota. E nós, como Haas, não iríamos entregar os resultados que deveríamos entregar, porque esse cara não seria o mais rápido".

"Portanto, para todas as três partes envolvidas, não daria certo, não é mesmo? Então fui totalmente transparente desde o início:' Akio, vamos escolher o piloto que for o mais rápido'. E ele ficou completamente tranquilo quanto a isso".

Tratamento justo para Hirakawa

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Komatsu também afirmou que o presidente da Toyota ficou surpreso com o tratamento justo que foi dado para seu piloto Ryo Hirakawa, avaliando-o com sessões de testes junto aos outros candidatos pela vaga em 2027.

"Depois, é claro, nós o mantivemos informado sobre como estávamos avaliando o piloto, onde o Ryo Hirakawa estava, e assim por diante. Inicialmente, quando contamos a ele o plano de avaliar o Ryo Hirakawa ao lado de alguns outros pilotos, ele na verdade ficou muito feliz e disse: 'uau, a Haas está fazendo isso da forma correta'".

"Ele ficou muito, muito feliz. Acho que isso mostra o gabarito e a grandeza desse homem. Ele nunca esperava que o piloto dele — neste caso, o Ryo Hirakawa — recebesse um assento sem mérito. E aí ele [Akio] teve a certeza de que estávamos fazendo isso da forma mais profissional e justa possível que poderíamos executar.

Pela avaliação com Hirakawa, assim que a decisão pela contratação de Câmara foi tomada, Komatsu se reuniu com o executivo japonês para justificar a escolha.

"Assim que tomei a decisão, fui vê-lo [Akio Toyoda] na segunda-feira após Singapura, porque tínhamos outro evento. Mas foi uma boa oportunidade para me encontrar com ele".

"Então falei com ele pessoalmente sobre tudo, sobre todo o processo, o qual ele já sabia de qualquer forma através do Kaji [Masaya Kaji, diretor de automobilismo da Toyota], porque eu já tinha contado ao Kaji. Mas era importante para mim olhar nos olhos dele pessoalmente para lhe dizer tudo, e ele aceitou absolutamente bem. Ele é esse tipo de pessoa".

"Ele é incrível. Eu simplesmente não consigo elogiá-lo o suficiente. Ele é um ser humano espetacular, e a paixão dele e o que ele quer alcançar conosco é simplesmente brilhante. Por isso, não poderia ser mais grato por termos essa colaboração e por ter tido a oportunidade de conhecê-lo", concluiu.

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