Ayao Komatsu, chefe da Haas, saiu em defesa de Rafa Câmara após a estreia no GP de São Paulo de Fórmula 1, afirmando que o brasileiro teve um desempenho positivo diante das condições adversas de Interlagos, ainda que tenha encerrado a prova na parte de trás do grid.

Em entrevista ao canal Sky Sports, Ayao Komatsu foi questionado sobre como Rafael Câmara estava lidando com a sequência de uma estreia exigente em Interlagos e, em seguida, um dia de treinos em Las Vegas marcado por chuva e frio. Ainda assim, o chefe da Haas saiu em defesa do brasileiro e destacou a evolução do piloto diante das condições adversas.

"Obviamente foi desafiador, mas ele estava melhorando a cada volta. Porém, de novo, essas condições de pista são muito, muito difíceis. Então, depois que você trava as rodas algumas vezes, acaba perdendo temperatura nos pneus. Aí fica muito, muito difícil recuperar isso, mas ele está bem. Ele está indo passo a passo, então está tudo bem".

Respondendo uma pergunta sobre os riscos que Câmara tomou no GP de São Paulo, incluindo na classificação em que bateu duas vezes, mas ainda assim garantiu o 13º melhor tempo e a 11ª colocação para a largada, o executivo japonês continuou a defender o jovem pernambucano.

"Você fala em assumir riscos, você diz isso porque ele bateu. Mas não é como se ele estivesse assumindo riscos excessivos, de certa forma. Claro, eu não quero que ele bata, mas não foi como se ele estivesse tentando dar uma de herói e batido. Não é o caso, então não tenho problema algum com a abordagem dele".

Sobre o impasse de Câmara de voltar à F2 no Catar e em Abu Dhabi ou de permanecer na F1 para as duas últimas etapas do ano, Komatsu admitiu que nada está definido e que o foco é em Las Vegas: "Não, eu ainda não tenho uma decisão, então é por isso que é uma situação um pouco complicada".

"Nós só queríamos focar neste fim de semana, porque aqui em Vegas é uma pista muito, muito traiçoeira, sabe, as condições e tudo mais, então nós realmente queríamos simplificar tudo, tirar o ruído do caminho. Vamos focar neste fim de semana. Conversaremos sobre isso depois de sábado [quando acontece o GP de Las Vegas]".

O chefe da Haas descartou qualquer hipótese de o brasileiro disputar as duas categorias simultaneamente no mesmo fim de semana: "Ele não pode fazer isso de jeito nenhum. De qualquer forma, não é permitido pelo regulamento".

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