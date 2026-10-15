F1 - Chefe da Haas: Câmara foi escolhido pela velocidade, não pelo dinheiro

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, afirmou que o novo brasileiro da Fórmula 1, Rafa Câmara, foi escolhido devido à velocidade e à adaptabilidade que demonstrou durante os testes da equipe com carros mais antigos, não pelas ligações com a Ferrari ou pelo aporte financeiro de patrocinadores.

Ao avaliar os pilotos para 2027, a Haas organizou testes com o carro de 2025 no âmbito de seu programa de testes com carros anteriores (TPC), convidando Câmara, Leonardo Fornaroli, atual campeão da Fórmula 2, Ryo Hirakawa, piloto da Toyota no WEC, e o reserva Jack Doohan para pilotar o monoposto do ano passado.

Questionado se o suporte financeiro de patrocinadores brasileiros pesou na decisão, Komatsu esclareceu que todos os concorrentes tinham apoiadores por trás, mas que o desempenho falou mais alto a favor do pernambucano.

"Todos os pilotos que avaliamos tinham apoio financeiro. Mas, felizmente, como a velocidade era evidente, isso não foi um fator de consideração".

"Sempre deixei claro que escolheríamos o piloto mais rápido. Se a velocidade e o talento dos pilotos fossem iguais, aí sim um fator secundário entraria em jogo. Mas, felizmente para mim e para nós, ficou claro que o Rafa era o mais rápido. Nós o contratamos puramente com base nisso".

Rafael Camara, Invicta Racing Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Ao ser questionado se a ligação entre a Haas e a Ferrari, fornecedora de motores da equipe americana, afetou a escolha do brasileiro para 2027, Komatsu reafirmou que o desempenho na pista foi o fator decisivo.

"Ele foi o mais rápido, essa é uma resposta muito simples. Com certeza, ele foi impressionante. Eu sempre disse que escolheríamos os pilotos por desempenho. E, através dessas avaliações, o Rafa simplesmente demonstrou uma velocidade e uma sensibilidade incríveis".

Komatsu destacou que o bom relacionamento entre Ferrari auxilia a equipe a ter oportunidade de utilizar pilotos da academia da Scuderia, mas que não foi um peso na decisão final.

"Temos um bom relacionamento com a Ferrari, como todos sabem, mas isso apenas significa que nos dá acesso aos pilotos da FDA [Ferrari Driver Academy, ou Academia de Pilotos da Ferrari]".

"Quando selecionamos Ollie [Bearman, que também faz parte da Academia da Ferrari] no TL1 do México [em 2023], foi em grande parte por causa disso".

"Depois, ficamos realmente impressionados, então o colocamos para fazer seis TL1s no ano seguinte. Aí tivemos a chance de contratá-lo para 2025 no ano passado. E com o Rafa foi a mesma coisa. Estamos acompanhando o progresso dele".

"E as classificações dele em lugares como Mônaco e Montreal [na Fórmula 2], o que ele fez este ano, foram realmente impressionantes. Então, ter esse relacionamento com a Ferrari nos deu a oportunidade de, digamos assim, ter acesso ao Rafa. E no teste de TPC em Portimão, ele foi simplesmente espetacular".

"Eu realmente não tenho grandes preocupações. É claro que há riscos envolvidos em tudo, seja qual for a decisão que você tome. Mas, para mim, nós realmente queríamos escolher alguém que tivesse essa velocidade e essa sensibilidade naturais, porque isso é algo que você não consegue ensinar".

Foto de: Clive Mason / Getty Images

O chefe da Haas destacou que, para além da habilidade demonstrada nas categorias de formação, a capacidade de evolução é possível, mas que a sensibilidade na pilotagem é algo inato para o brasileiro.

"Se você olhar para algumas corridas da F2, às vezes ele corre muito bem, com bom gerenciamento de pneus, mas às vezes não. Às vezes a sua visão de corrida, digamos assim, pode ser aprimorada".

"Mas essas coisas, acredito eu, nós podemos trabalhar juntos para melhorar. Só que não podemos ensinar sensibilidade. E a sensibilidade que ele tem ficou muito, muito clara no teste de Portimão, porque as condições da pista estavam sempre mudando. Temperatura da pista, condições do vento. Além de tudo isso, também tivemos alguns problemas com vibração nos pneus".

"Mesmo com todas as variações e dificuldades colocadas diante dele, ele julgou tudo muito, muito bem, de forma extremamente calma e profissional. Então, no geral, foi uma escolha muito clara para nós", concluiu Komatsu.

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