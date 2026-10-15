Chefe da Haas, Ayao Komatsu rasgou elogios a Rafa Câmara no anúncio da contratação do brasileiro em um acordo plurianual a partir da temporada 2027 da Fórmula 1.

Após meses de espera, a Haas finalmente encerrou os rumores nesta quinta-feira (15), confirmando a contratação do brasileiro, que deve ter como companheiro de equipe o britânico Ollie Bearman.

No comunicado enviado à imprensa, Komatsu rasgou elogios ao líder da Fórmula 2, citando sua velocidade pura e como ele impressionou nos testes TPC feitos com a equipe em Portimão no meio do ano.

"Estou muito animado por assinar com um talento jovem e incrível como Rafa Câmara", disse Komatsu no comunicado oficial. "Não preciso falar para vocês sobre suas conquistas nas categorias de base. Ele é impressionante, e em sua temporada de novato na Fórmula 2, a velocidade que ele tem exibido em momentos difíceis, como as classificações em Mônaco e em Montreal, mostram o potencial que Rafa tem".

"Ele também mostrou esse potencial quando o recebemos em nosso teste TPC em Portugal, onde ele se deu muito bem sem muito tempo para conhecer o carro. Ali ele nos mostrou mais do que velocidade pura. Rafa criou um ambiente para mostrar o melhor de si, foi muito impressionante, e as voltas que ele completou foram especiais".

"Estamos todos muito animados e comprometidos aqui na Haas para fomentar seu talento, dando a ele um lugar para desabrochar. Queremos criar um ambiente onde ele esteja confortável e se sinta apoiado, onde ele poderá exibir suas habilidades".

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!