F1 - Chefe da Haas comemora contratação de "impressionante" Câmara: "Aqui ele poderá exibir suas habilidades"
Ayao Komatsu rasgou elogios à velocidade pura exibida pelo pernambucano nas categorias de base e no teste feito com a Haas em Portugal
Chefe da Haas, Ayao Komatsu rasgou elogios a Rafa Câmara no anúncio da contratação do brasileiro em um acordo plurianual a partir da temporada 2027 da Fórmula 1.
Após meses de espera, a Haas finalmente encerrou os rumores nesta quinta-feira (15), confirmando a contratação do brasileiro, que deve ter como companheiro de equipe o britânico Ollie Bearman.
No comunicado enviado à imprensa, Komatsu rasgou elogios ao líder da Fórmula 2, citando sua velocidade pura e como ele impressionou nos testes TPC feitos com a equipe em Portimão no meio do ano.
"Estou muito animado por assinar com um talento jovem e incrível como Rafa Câmara", disse Komatsu no comunicado oficial. "Não preciso falar para vocês sobre suas conquistas nas categorias de base. Ele é impressionante, e em sua temporada de novato na Fórmula 2, a velocidade que ele tem exibido em momentos difíceis, como as classificações em Mônaco e em Montreal, mostram o potencial que Rafa tem".
"Ele também mostrou esse potencial quando o recebemos em nosso teste TPC em Portugal, onde ele se deu muito bem sem muito tempo para conhecer o carro. Ali ele nos mostrou mais do que velocidade pura. Rafa criou um ambiente para mostrar o melhor de si, foi muito impressionante, e as voltas que ele completou foram especiais".
"Estamos todos muito animados e comprometidos aqui na Haas para fomentar seu talento, dando a ele um lugar para desabrochar. Queremos criar um ambiente onde ele esteja confortável e se sinta apoiado, onde ele poderá exibir suas habilidades".
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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