F1: Chefe da Haas compara Schumacher e Mazepin a "crianças"; veja

Polêmico chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner disse que gerenciar os dois pilotos novatos da equipe norte-americana em 2021, Mick Schumacher (ALE) e Nikita Mazepin (RUS), foi “como ter duas crianças”.

Ambos fizeram suas estreias como titulares após passagens pela Fórmula 2. O filho de Michael Schumacher, heptacampeão da F1, foi o vencedor da temporada da F2 em 2020, ano em que seu atual companheiro também se despediu da categoria suporte.

Relação de Steiner com Schumacher e Mazepin

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Mick Schumacher, Haas F1, Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Questionado sobre o desafio de trabalhar com os jovens competidores -- Mick tem 22 anos, enquanto Nikita está na mesma idade --, o dirigente italiano não teve 'papas na língua' e respondeu de forma enfática.

“A maneira mais fácil de explicar é que era quase como ter duas crianças. Foi uma experiência para mim. Não foi nada fácil”, afirmou Steiner ao Speedweek. Até o fim de 2020, a Haas contou com os experientes Romain Grosjean (FRA) e Kevin Magnussen (DIN).

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #154 - Giaffone analisa polêmica de Abu Dhabi e ano de Verstappen e Hamilton

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: