O chefe da Haas, Gunther Steiner, disse que seus pilotos "limparam o ar" depois que Mick Schumacher ficou furioso por causa de uma manobra de Nikita Mazepin na bandeira quadriculada em Baku.

Schumacher passou a maior parte do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 à frente de Mazepin, apenas para o piloto russo saltar sobre seu companheiro de equipe na largada final, a duas voltas do fim, passando para o 13º lugar.

Schumacher conseguiu vencer Mazepin quando eles se aproximavam da linha de chegada na última volta, mas Mazepin se moveu para a direita quando seu companheiro de equipe foi para a ultrapassagem.

Mazepin deixou espaço para Schumacher ficar com o 13º lugar, mas o piloto alemão rapidamente desabafou no rádio da equipe, dizendo: “Que porra foi essa, honestamente? Sério, ele quer nos matar?"

Falando depois da corrida, Schumacher disse que “teria que olhar novamente para o que aconteceu”, acrescentando que “não foi tão bom no carro.”

Mazepin revelou que ficou sem bateria ao se aproximar da linha de chegada, fazendo com que sua velocidade em reta diminuísse e o deixasse frustrado por perder a posição.

“O principal é que estou um pouco chateado por perder minha posição para o companheiro de equipe na reta principal”, disse Mazepin.

“Fiquei sem bateria lá, então eu era um passageiro sentado, mas é o que é.”

Abordando o incidente em seu comunicado à imprensa pós-corrida, Steiner disse que o assunto foi esclarecido pela equipe.

“Houve uma situação na reta que foi tudo resolvido, e nós limpamos o ar”, disse Steiner. “Houve alguns mal-entendidos, mas estamos bem e todos seguindo em frente.”

