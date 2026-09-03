F1: Chefe da Haas faz lista de candidatos e detalha testes em Portimão

O assento de Esteban Ocon na Haas segue indefinido, com o brasileiro Rafael Câmara, o reserva da equipe Ryo Hirakawa e o atual campeão da F2 Leonardo Fornaroli disputando a vaga.

Depois de testes com carros anteriores (TPC) com os três em Portimão, Ayao Komatsu, chefe da equipe, revelou mais detalhes sobre as sessões na pista portuguesa e sobre a definição da formação de pilotos para Fórmula 1 em 2027.

Câmara, Hirakawa e Fornaroli testaram com o VF-25, carro de 2025 da Haas, entre os dias 26 e 28 de agosto em Portimão, com o piloto titular Oliver Bearman também presente para registrar voltas que serviram de referência para os aspirantes à vaga na equipe americana em 2027.

Segundo o portal ge.globo, Câmara foi quem mais se aproximou do tempo de Bearman, "ficando à frente" de Fornaroli e Hirakawa, concorrentes do brasileiro pela vaga atualmente ocupada por Esteban Ocon.

O portal italiano AutoRacer ainda adicionou que o teste foi uma oportunidade para a Haas avaliar "três perfis diferentes" de pilotos, analisando como cada um se adapta ao universo da F1 em aspectos como consistência, feedback técnico e trabalho com os engenheiros.

Os verdadeiros nomes cotados

Em sua coluna no site japonês as-web, Komatsu confirmou quais nomes estão realmente sendo considerados para o segundo assento da Haas em 2027.

"Como já foi noticiado, cinco pilotos, incluindo o nosso piloto reserva, estão competindo por uma vaga para 2027", começou.

"Os cinco pilotos são os reservas Ryo Hirakawa e Jack Doohan, Leonardo Fornaroli, Rafael Câmara e Esteban".

O chefe da equipe ainda explicou os critérios que eles usarão para tomar a decisão até o fim da temporada:

"O principal é o desempenho. Quando Hirakawa, Fornaroli e Ollie pilotaram juntos em Jerez, em julho, a diferença entre eles foi de apenas 0,1 segundo".

"Câmara também estava programado para participar do TPC da Haas, então decidimos fazer um teste em agosto. Jack [Doohan] também está programado para pilotar em Jerez em setembro".

No fim de seu texto, Komatsu se mostrou impressionado com o nível que os novatos chegam à F1 e destacou o ponto positivo de que muitos se apresentam já com grandes patrocinadores oferecendo apoio às suas carreiras.

Detalhes do teste

Antes do GP da Itália, Komatsu revelou mais detalhes sobre o quão próxima a equipe está de uma definição da dupla de 2027 da Haas: "Acho que se pode dizer que ainda não estamos próximos o suficiente. Porque ainda não confirmamos".

No entanto, ele afirmou que "a cada dia estamos ficando mais próximos" da revelação da dupla da equipe americana e que "nos aproximamos em cerca de duas semanas" depois da última conversa com a imprensa.

Sobre os testes de Portimão, o executivo japonês afirmou que foi um bom teste, mas especialmente desafiador por causa das fortes chuvas que caíram no circuito localizado no extremo sul de Portugal.

"[A chuva] definitivamente arruinou uma tarde. Choveu durante a noite, então a manhã do segundo dia começou com a pista úmida e uma evolução da pista muito rápida também. Então foi complicado, para ser sincero.

"Tivemos três dias, e pelo menos um dia — a tarde do primeiro dia e a manhã do segundo — ficou comprometido. Mas, sabe, a gente tem que lidar com isso, não é?"

O chefe da Haas escondeu o jogo sobre os pilotos, mas avaliou positivamente os dias de sessão: "Então, no geral, acho que estou feliz com o resultado. Sei que vocês só estão interessados nos pilotos, mas as operações da equipe TPC, porque o objetivo é claro, certo? Fazer um teste adequado, avaliação dos pilotos, etc".

"Mas, mesmo nessas condições desafiadoras, os operadores se saíram muito, muito bem. Os programas, a flexibilidade, a imparcialidade, tudo. Então, acho que, mais uma vez, isso se deve à nossa colaboração com a Toyota, certo, que nos permitiu fazer isso. Esse é o benefício claro do que estamos fazendo e de como podemos desenvolver as pessoas e criar essas oportunidades", concluiu.

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