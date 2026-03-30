O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, pediu a Oliver Bearman que não se culpasse, após o assustador acidente do piloto no GP do Japão de Fórmula 1.

Depois de se classificar em um modesto 18º lugar e fazer uma parada nos boxes mais cedo do que a maioria, Bearman se aproximava do Alpine de Franco Colapinto, que ocupava a 17ª posição, com uma diferença de velocidade de 45 km/h ao entrar na curva Spoon, o que o pegou de surpresa.

O britânico perdeu o controle a 308 km/h, batendo contra o muro com um impacto de 50G. Ele saiu mancando do carro e foi diagnosticado com uma contusão no joelho direito.

Bearman se desculpou após o acidente, mas Komatsu fez questão de lembrar ao jovem que ele, sozinho, levou a Haas até a quarta posição no campeonato de construtores, graças aos 16 pontos que conquistou na Austrália e na China – ele obteve um notável quinto lugar em Xangai.

“Ele está simplesmente muito, muito decepcionado consigo mesmo”, comentou Komatsu. “Mais uma vez, essa é a parte boa do Ollie, se você quiser: ele não está dando desculpas, ele estava realmente se culpando".

“Então eu disse: ‘Olha, você sabe, você fez algumas corridas incríveis, conquistou 17 pontos em dois finais de semana de corrida’".

O companheiro de equipe da Haas, Esteban Ocon, estreou sua pontuação em Suzuka, somando um ponto aos 16 de Bearman. “Então, tudo bem, o acidente dele nos custou pontos hoje, mas, como diz o velho ditado, ganhamos e perdemos juntos".

“E então eu disse: ‘Olha, você fez tantas coisas boas. Sim, hoje não correu muito bem, mas não adianta se culpar, sabe, só precisamos nos reerguer a partir daqui’. E então ele disse: ‘É, mas não há desculpa, isso é uma diferença de velocidade’".

“Olha, ele é exigente consigo mesmo, o que é bom. Mas às vezes, se você é exigente demais consigo mesmo, isso não é bom. Mas tenho certeza de que ele vai se recuperar, nós vamos nos recuperar. Fazemos isso juntos. Isso é o mais importante".

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Komatsu não só queria que Bearman mantivesse uma mentalidade positiva, como também preferia não responsabilizar seu piloto pelo incidente, tendo em vista a circunstância atenuante mencionada anteriormente.

“É claro que ele está se culpando, dizendo coisas como: ‘Eu deveria ter feito melhor, não há desculpa’. Mas, sabe, se você analisar, essa diferença de 50 km/h na velocidade de aproximação é enorme”, destacou o japonês.

Questionado se o incidente foi causado por uma combinação de erro do piloto e novas regras da F1, ele respondeu: “‘Erro’ é uma palavra forte, para ser honesto. Daria para dizer ‘pequeno erro de julgamento’, mas é assustador mesmo, essa velocidade de aproximação. Quando vejo a volta anterior no GPS, é totalmente compreensível e a decisão correta ter tentado ali, mas é simplesmente enorme".

“Esta é apenas a terceira corrida com este regulamento, então é algo que ele nunca experimentou. Por isso, eu nem chamo isso de ‘erro’, sabe", concluiu.

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