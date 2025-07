Recentemente, surgiram histórias de que a Haas proibiu o consumo de chocolate. A Business F1, meio de comunicação que já havia sido criticado por histórias sobre supostos conflitos de interesse entre Toto e Susie Wolff, informou que o chefe da equipe na Fórmula 1, Ayao Komatsu, proibiu o time de comer chocolate ou alimentos que contenham chocolate. Isso iria tão longe que a proibição seria aplicada até mesmo nos hotéis onde a equipe se hospedaria e que ele teria ameaçado fazer buscas aleatórias.

Na Bélgica, o próprio Komatsu reagiu com muita indignação às histórias, que ele nega veementemente. "É uma loucura, certo? De onde vem isso? Não faço ideia", disse Komatsu em conversa com o Motorsport.com e outros. No entanto, a história aparentemente foi divulgada no paddock da F1, já que o chefe da equipe disse que recebeu perguntas sobre ela na Comissão de F1, que se reuniu em 22 de julho. "Três chefes de equipe e sua primeira pergunta é: ... É mesmo? É com isso que você se importa?", respondeu Komatsu novamente, indignado. "Não, é uma loucura. Três pessoas me perguntaram: 'Ayao, você baniu o chocolate? O quê?"

"Às vezes dizem que 'onde há fumaça, há fogo', mas não há absolutamente nada aqui", concorda Komatsu, que suspeita que alguém "ficou entediado" e inventou essa história. "É como se alguém estivesse entediado e pensasse: 'deixe-me inventar uma história sem sentido'. É realmente bizarro", acrescentou o chefe da equipe.

"Primeiro, alguém está tão entediado que escreve isso e, segundo, outra pessoa também leva isso a sério e começa a responder. Aí eu penso: 'Puxa, como você está entediado'. Desculpe, mas eu realmente pensei isso. Quem se importa? De qualquer forma, talvez seja isso que duas semanas de descanso fazem com você", disse Komatsu, após o que a assessora de imprensa da Haas brincou, dizendo que há M&M's prontos na hospitalidade.

"Mas qual é a sua reação ao ler esse tipo de bobagem? Em algum momento você pensou: será que Ayao disse isso?", ele pergunta ao jornalista em questão. "Isso é simplesmente perturbador".

