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Ayao Komatsu acredita que a Haas foi a quarta equipe mais rápida em Xangai, considerando apenas o ritmo de corrida

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Depois de Oliver Bearman terminar em sétimo lugar no GP da Austrália, corrida de abertura da temporada da temporada 2026 da Fórmula 1, ele e a Haas registraram outro resultado sólido no início da temporada em Xangai.

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Oliver Bearman conseguiu chegar ao Q3 no sábado, embora tenha acabado tendo que se contentar com o décimo lugar no grid. No domingo, porém, havia ainda mais potencial. Enquanto duas das quatro equipes tradicionais de ponta – McLaren e Red Bull – enfrentaram problemas, a Haas conseguiu surpreender. Bearman subiu para o quinto lugar e, assim, emergiu como o melhor entre os demais, atrás das dominantes Mercedes e Ferrari.

“É incrível. Sempre disse que precisamos nos concentrar no básico e maximizar tudo. No início da temporada, a confiabilidade seria um problema, então só precisamos estar presentes”, disse Ayao Komatsu ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva após a corrida em Xangai.

“Não podemos vencer as quatro ou três equipes de ponta agora. Bem, vencemos a Red Bull por mérito próprio hoje, então fomos a quarta equipe mais rápida hoje, o que é incrível. O infortúnio para a McLaren foi que eles não conseguiram ir para a corrida. Estávamos lá para aproveitar a vantagem, então simplesmente maximizamos tudo. Estou muito feliz".

Talvez a parte mais reveladora da corrida tenha sido quando Max Verstappen passou várias voltas preso cerca de 2s5 atrás de Bearman. Isso disse muito sobre os problemas que a Red Bull estava enfrentando na China – incluindo o graining dos pneus –, mas também sobre o ritmo de corrida surpreendentemente forte da equipe americana.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Quando analisei o TL1, a Red Bull não parecia incrível. Mas, com base na sprint, eu não tinha certeza se tínhamos ritmo para realmente disputar com a Red Bull ou não. Mas a sprint é uma sprint, certo? É bem curto. Mas, fosse como fosse, tivemos um ritmo decente [no domingo] e nossos pilotos administraram isso muito bem".

Ainda melhor do que o esperado após os testes de pré-temporda

De certa forma, o desempenho da Haas parece estar em linha com os sinais promissores observados nos testes de pré-temporada. Após duas semanas de corridas no Bahrein, muitos no paddock apontaram a Haas e a Alpine como as equipes que lideravam o meio do pelotão, embora a Racing Bulls e a Audi tenham conseguido chegar surpreendentemente perto em Melbourne.

Em Xangai, no entanto, a Haas e a Alpine tiveram uma vantagem sobre o resto do meio de pelotão, com uma diferença de cerca de 20 segundos para o também surpreendentemente forte Liam Lawson.

“Para ser sincero, isto parece ainda melhor do que no Bahrein. Ao sair dos testes no Bahrein, não achava que pudéssemos competir com a Red Bull de forma alguma, e a Alpine também parecia muito rápida”, reagiu Komatsu.

“Mais uma vez, Gasly provou que eles são rápidos, mas nós os vencemos por mérito próprio. É simplesmente brilhante como essa equipe funciona. Cada execução, fizemos muito, muito bem, com exceção do pit stop do Esteban".

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sem aquele momento para o francês, Komatsu acredita que a Haas poderia até ter garantido pontos com os dois carros, embora a equipe americana ainda possa olhar para trás e ver um início de temporada muito forte, com 17 pontos conquistados nos dois primeiros finais de semana de corrida.

Após os dois primeiros fins de semana de corrida, a menor equipe do grid ocupa o quarto lugar no campeonato de construtores – à frente da Red Bull.

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