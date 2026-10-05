F1: Chefe da Honda HRC anuncia aposentadoria; veja quem será o substituto
Honda Racing Corporation anunciou que seu atual presidente e diretor executivo, Koji Watanabe, se aposentará no final do ano
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
A Honda anunciou nesta segunda-feira (5) que Koji Watanabe, presidente e CEO da Honda Racing Corporation (HRC), se aposentará do cargo em 1º de janeiro de 2027. Para o seu lugar, a fabricante japonesa nomeou Keiichi Yasuda, atual vice-presidente executivo da divisão de corridas, que inclui a divisão de motores da Fórmula 1 e o programa na MotoGP.
Funcionário do grupo desde 1987, Watanabe assumiu a liderança da divisão esportiva em 2022. Sob sua gestão, a HRC promoveu a unificação das operações de automobilismo e motociclismo, além de orquestrar a reviravolta na estratégia da F1, selando o retorno da marca como fornecedora oficial de unidades de potência da Aston Martin para o regulamento de 2026.
Nesta segunda-feira (05), a Honda anunciou que Watanabe se aposentará em 1º de janeiro, com Keiichi Yasuda como seu sucessor no cargo de CEO da HRC. Yasuda é o atual vice-presidente executivo e diretor representante, e anteriormente foi chefe de RH na divisão de corridas da Honda.
“Essa mudança executiva faz parte de uma rotação periódica de pessoal planejada, destinada a fortalecer a estrutura de gestão em resposta à transformação global e a acelerar a expansão dos negócios para a próxima geração”, declarou a Honda.
"É uma honra atuar como presidente da HRC ao lado de colegas tão maravilhosos", disse Watanabe. "Em 2022, assumi o cargo de presidente da nova HRC, unificando as atividades de automobilismo e motociclismo da marca".
"Desde então, decidimos pelo nosso retorno à F1, expandimos nossa estrutura global de automobilismo ao reorganizar a HPD nos Estados Unidos, transformando-a em HRC US, fundamos a HRC UK e trabalhamos na consolidação da marca global da HRC".
“Nos três meses restantes da minha presidência, continuarei a dar o meu melhor, buscando a vitória até o fim".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Ao falar sobre sua nova função, Yasuda afirmou: “Considero minha missão herdar com firmeza a base sólida construída por Watanabe. Evoluí-la ainda mais, unir os esforços de todos em direção ao único objetivo de vencer nas corridas e tornar a HRC ainda mais forte".
“Aproveitando minha experiência em gestão como presidente de entidades locais no exterior e minha formação em RH, vou me concentrar em investir nas pessoas e fortalecer nossa organização rumo à vitória".
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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